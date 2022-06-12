«Можно потерять до трети урожая»: какие ошибки вы допускаете при поливе картофеля

Цветы на картофеле тоже могут о многом рассказать Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Насчет полива картофеля у садоводов однозначного мнения нет. Пока одни старательно его поливают, другие считают, что он вырастет сам по себе — знай только колорадских жуков собирай, а вода — дело десятое. Да и не набегаешься с ведрами по картофельным полям. Но истина, как обычно, где-то посередине. Влага картофелю нужна, но в зависимости от разных обстоятельств меняются и правила полива.



Поливать картофель или нет?

Картофель очень влаголюбивый, по этой потребности он превосходит даже томаты. При этом количество живительной влаги во многом зависит от региона, где картофель растет. От этого напрямую зависит урожай. Для примера возьмем два совершенно одинаковых соседских участка в одном и том же регионе, с недостаточным количеством атмосферных осадков. Хозяин первого отдал всходы на волю судьбы, второй регулярно орошал. Осенью заботливый садовод получит в два, а то и в три раза больше урожая.



— Кроме того, потребности картофеля во влаге меняются в зависимости от фазы развития, — говорит садовый эксперт Владимир Антипин. — Наиболее важный период — с момента появления бутонов до прекращения роста ботвы. Именно в эту пору закладывается урожай, и если влаги не хватает, то и клубней будет мало — за какую-то неделю можно потерять до трети урожая. В то же время избыток влаги опасен для картофеля грибковыми заболеваниями и гнилью. Картофель, выращенный на переувлажненном участке, плохо хранится, у него довольно низкие вкусовые качества.



Среди других важных факторов, которые влияют на поливы, — особенности сорта картофеля, а также состав и структура почвы, ее способность удерживать влагу.

— Благодаря благоприятному сочетанию условий можно вообще обходиться без полива, — говорит садовод Мария Герасимова. — Например, суглинистая почва хорошо удерживает влагу. Если к этому добавится умеренный климат, с дождями и без продолжительных жарких дней — в таких условиях поливы вполне можно заменить окучиванием и рыхлением. Влага задерживается в земле, воздуху проще проникнуть к корням, и это будет идеально способствовать развитию картофеля. А вот на песчаных почвах, особенно в условиях жаркой засушливой погоды, без регулярного полива не обойтись.



Когда поливать картофель?

В разные периоды вегетации картофелю нужно разное количество влаги. Но главное правило здесь — не поливать кусты сразу после посадки. До появления всходов картофель формирует корни, и если в этот период залить грунт водой, корневая система будет поверхностной, из-за чего в дальнейшем растение не сможет самостоятельно обеспечить себя влагой.



— Пока на картофеле не появятся всходы и эти всходы не будут сантиметров 10 в высоту — никаких поливов, — говорит Владимир Антипин. — Даже если в это время стоит жаркая сухая погода. Если вы начнете поливать картофель сразу после посадки, он изнежится и попросту не будет развивать корневую систему. И на этой недоразвитой корневой системе вы хороший урожай никогда не получите. Поэтому: посадили, дождались всходов, и только тогда, если стоит сухая жаркая погода, можно начинать поливы. Причем поливы эти должны быть небольшими. Верхний слой почвы должен быть умеренно влажным. Если у вас песчаная почва, вполне возможно, поливы потребуются более частые, если тяжелая глинистая — поливов можно будет проводить значительно меньше.



Верный сигнал к тому, что картофель максимально нуждается во влаге, — период, когда на нем появляются бутоны или только-только распускаются первые цветы. Если в этот момент картофелю будет не хватать поливов, можно потерять до трети урожая. Потому что именно в тот момент, когда у картофеля начинают формироваться бутоны, в подземной части формируются столоны, а это — будущие клубни.

Столоны — относительно быстро отмирающий вытянутый боковой побег растения с удлиненными междоузлиями, недоразвитыми листьями и пазушными почками, на котором развиваются укороченные побеги: клубни картофеля, топинамбура, луковицы тюльпана, розеточные побеги. Столоны служат для вегетативного размножения.



— Поливать картофель следует из расчета 2–3 литра воды на куст, — говорит Мария Герасимова. — Важно помнить, что увлажнение почвы должно быть равномерным. Картофель чувствителен к резким изменениям влажности: если на смену засухе придут обильные дожди, мы рискуем получить урожай деформированных, уродливых клубней. Поэтому, если заметили, что побеги поникают, листья скручиваются или вянут, а почва просохла на глубину 5–6 сантиметров — поливать надо точно.



Как поливать картофель?

Худшее время для полива картофеля — день. В дневную жару никто вообще никакие растения не поливает. Если соберетесь поливать картофель утром, делайте это как можно раньше, чтобы влага на листьях успела просохнуть до того, как солнце начнет припекать, иначе на листьях появятся ожоги. Не уверены, что успеете справиться со всем вовремя, — оставьте полив на вечер.



Шесть простых правил полива картофеля Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Ни в коем случае не стоит проводить поливы в холодную или в жаркую погоду в дневные часы, — говорит Владимир Антипин. — Нужно помнить еще о том, что у картофеля очень нежная корневая система, поэтому ни в коем случае не нужно поливать его холодной водой. Желательно, чтобы вода предварительно отстоялась в бочке, чтобы она была достаточно теплой. Полив можно проводить дождеванием, под корень, по бороздам. Я считаю, что самый эффективный полив — напуском: бросили шланг в межу, заполнили междурядья между картофелем, влага хорошо впиталась, и такой полив дает более хорошие результаты.



Когда нужно прекратить поливать картофель?

Продолжайте интенсивные поливы до того момента, пока цветы на картофеле не начнут осыпаться. После этого потребность растения во влаге снижается. Но не резко. Поэтому мы продолжаем поливы, но сокращаем их периодичность — примерно до раза в неделю или до раза в десять дней. Объем воды тоже сокращаем. Если погода стоит, хватит пяти-десяти литров на квадратный метр, если пасмурно и влажно — и того меньше. Но совсем отказываться от поливов нежелательно.

— В этот момент наиболее интенсивно растут клубни, и если картофелю будет недостаточно влаги, клубни получатся корявыми, разного размера, а урожай выйдет некачественным, — говорит Владимир Антипин.

Когда же листва на картофеле начнет приобретать желтоватую окраску — это явный признак того, что урожай уже сформировался, начался отток питательных веществ из надземной части клубня. В этот момент мы полностью прекращаем полив картофеля и готовимся собирать урожай.

