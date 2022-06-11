Алина Кабаева пришла посмотреть Врубеля в Русский музей

Российская спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева была замечена 11 июня в Русском музее на выставке Врубеля. Ее фотографии прислала «Фонтанке» читательница.
По словам случайных очевидцев, олимпийская чемпионка держалась очень скромно. Ее сопровождали две спутницы, которые не позволяли подходить к Кабаевой близко. Бывшая спортсменка была одета в скромные джинсы, белую майку, на плечи наброшен голубой пиджак. Она прошла с индивидуальной экскурсией по экспозиции.
Читатели «Фонтанки» обратили внимание, что обстановка на выставке не очень располагает к наслаждению искусством.
«На выставке Врубеля жарко, как в аду. Душно и толпа народу. Все билеты проданы. Алина, видимо, ещё в четверг купила», — пошутила читательница.
Напомним, что выставка Врубеля в Русском музее открылась в начале июня и проработает до начала августа. О том, что смотреть на выставке, читайте в материале «Фонтанки».