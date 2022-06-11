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    Алина Кабаева пришла посмотреть Врубеля в Русский музей

    2851
    6 комментариев

    Российская спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева была замечена 11 июня в Русском музее на выставке Врубеля. Ее фотографии прислала «Фонтанке» читательница.

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    По словам случайных очевидцев, олимпийская чемпионка держалась очень скромно. Ее сопровождали две спутницы, которые не позволяли подходить к Кабаевой близко. Бывшая спортсменка была одета в скромные джинсы, белую майку, на плечи наброшен голубой пиджак. Она прошла с индивидуальной экскурсией по экспозиции.

    Читатели «Фонтанки» обратили внимание, что обстановка на выставке не очень располагает к наслаждению искусством.

    «На выставке Врубеля жарко, как в аду. Душно и толпа народу. Все билеты проданы. Алина, видимо, ещё в четверг купила», — пошутила читательница.

    Напомним, что выставка Врубеля в Русском музее открылась в начале июня и проработает до начала августа. О том, что смотреть на выставке, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (6)

    BaGira
    Интересно было на Алину посмотреть. Хорошо выглядит и скромно. Приятная.
    MidNightWoodpecker
    а вокруг нее обычные граждане, рыбаки, продавцы мороженого...
    Здорово, даже музей на спецобслуживание не закрывали.
    OttoVonNasmorck
    К чему это "народничество"? Могла бы приказать - ей бы эти картинки на дом привезли. Вместе с Врубелем. Лично Третьяков.
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