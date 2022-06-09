В Петербурге возбуждено уголовное дело после снятия триколора с фасада жилого дома

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ.
Поводом стало снятие триколора с фасада жилого дома в Выборгском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 июня.
Сам инцидент произошел в понедельник вечером. Около десяти часов в отдел полиции позвонила петербурженка и рассказала, что двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения сняли триколор с дома
Спустя пять минут был задержан 32-летний мужчина. Флаг у него забрали. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.