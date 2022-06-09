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    В Петербурге возбуждено уголовное дело после снятия триколора с фасада жилого дома

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    6 комментариев

    Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ.

    Поводом стало снятие триколора с фасада жилого дома в Выборгском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 июня.

    Сам инцидент произошел в понедельник вечером. Около десяти часов в отдел полиции позвонила петербурженка и рассказала, что двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения сняли триколор с дома № 51 по проспекту Энгельса.

    Спустя пять минут был задержан 32-летний мужчина. Флаг у него забрали. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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    Комментарии (6)

    Игoрь
    Возможно, мужчина снял флаг наоборот из уважения: в этом доме три (!) алкомаркета для всех слоев алкоголизированного населения и еще круглосуточный магазин, где ночью можно взять пивчанского. Ну как на таком здании висеть триколору?
    Cashmare
    а в чем надругательство? они снимали его без должного уважения?
    RMN
    Сейчас-то их научат Родину любить.
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