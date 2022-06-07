В Петербурге запретили данные восьми сайтов о потерях ВС РФ на Украине

Кировский райсуд Петербурга признал запрещенной информацию на восьми сайтах, которая касалась потерь российской армии на Украине. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Иск был подан 301-й военной прокуратурой гарнизона. По данным ведомства, на сайтах и по конкретным ссылкам в открытом доступе были опубликованы «анкетные и персональные данные погибших». В числе нарушителей — киргизская служба радио «Свобода»* (СМИ-иноагент), радио «Азаттык» и украинские издания.
Ранее тот же суд признал запрещенной аналогичную информацию на четырех сайтах, включая порталы турецкого агентства Anadolu и чешской редакции канала CNN.
*Признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом.