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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге запретили данные восьми сайтов о потерях ВС РФ на Украине

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    Кировский райсуд Петербурга признал запрещенной информацию на восьми сайтах, которая касалась потерь российской армии на Украине. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Иск был подан 301-й военной прокуратурой гарнизона. По данным ведомства, на сайтах и по конкретным ссылкам в открытом доступе были опубликованы «анкетные и персональные данные погибших». В числе нарушителей — киргизская служба радио «Свобода»* (СМИ-иноагент), радио «Азаттык» и украинские издания.

    Ранее тот же суд признал запрещенной аналогичную информацию на четырех сайтах, включая порталы турецкого агентства Anadolu и чешской редакции канала CNN.

    *Признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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