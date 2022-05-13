Суд в Петербурге запретил данные четырех сайтов иностранных СМИ, «раскрывающие потери российской армии» на Украине

Кировский райсуд Петербурга удовлетворил иск о запрете данных на четырех сайтах, где рассказывалось о «потерях Вооруженных сил РФ» в ходе спецоперации на Украине. Об этом просила военная прокуратура 301-го гарнизона.



О подробностях рассмотрения исков рассказывает 13 мая объединенная пресс-служба городских судов. Проверка выявила, что на сайтах были опубликованы «имена, анкетные и персональные данные погибших» — эти сведения были доступны любому желающему.

Суд признал запрещенной информацию по конкретным ссылкам на четырех сайтах. В том числе в списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu и чешской редакции канала CNN.

