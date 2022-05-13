    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 8

    6 м/с, зап

    751мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Суд в Петербурге запретил данные четырех сайтов иностранных СМИ, «раскрывающие потери российской армии» на Украине

    2322

    Кировский райсуд Петербурга удовлетворил иск о запрете данных на четырех сайтах, где рассказывалось о «потерях Вооруженных сил РФ» в ходе спецоперации на Украине. Об этом просила военная прокуратура 301-го гарнизона.

    О подробностях рассмотрения исков рассказывает 13 мая объединенная пресс-служба городских судов. Проверка выявила, что на сайтах были опубликованы «имена, анкетные и персональные данные погибших» — эти сведения были доступны любому желающему.

    Суд признал запрещенной информацию по конкретным ссылкам на четырех сайтах. В том числе в списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu и чешской редакции канала CNN.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close