Путин: 20-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета России

Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который 6 июня опубликовали на сайте Кремля.
По словам главы государства, укрепление экономического суверенитета означает ускоренное развитие собственной инфраструктуры, технологической базы, повышение уровня подготовки специалистов и формирование независимой финансовой системы.
«При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — добавил Путин.
На ПМЭФ в 2022 году планируют приехать глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что принять участие в ПМЭФ-2022 намерены представители 69 стран, в том числе Украины и США. Однако окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», он состоится 15–18 июня.