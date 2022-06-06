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    Путин: 20-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета России

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    47 комментариев

    Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который 6 июня опубликовали на сайте Кремля.

    По словам главы государства, укрепление экономического суверенитета означает ускоренное развитие собственной инфраструктуры, технологической базы, повышение уровня подготовки специалистов и формирование независимой финансовой системы.

    «При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — добавил Путин.

    На ПМЭФ в 2022 году планируют приехать глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Ранее сообщалось, что принять участие в ПМЭФ-2022 намерены представители 69 стран, в том числе Украины и США. Однако окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», он состоится 15–18 июня.

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    Комментарии (47)

    Ushat Pomoev
    Если назвать этот план одним словом, то слово это будет "чучхе".
    Да здравствует великий вождь-учитель Ким Ир Сен!!
    Андрей_спб
    Так скоро будет суверенитет экономики, как у самой суверенной Северной Кореи.
    Klaus_Nesanta
    у коммунистов для достижения целей были пятилетние планы, а что есть у путина?
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