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    Глава ЛНР Пасечник приедет на ПМЭФ

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    Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству ЛНР.

    «Глава республики Леонид Пасечник 15 июня прибудет в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме», — рассказал он агентству.

    В конце мая стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин намерен приехать на ПМЭФ.

    Ранее сообщалось, что принять участие в ПМЭФ-2022 намерены представители 69 стран, в том числе Украины и США. Однако окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», он состоится 15–18 июня.

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