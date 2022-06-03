Глава ЛНР Пасечник приедет на ПМЭФ

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству ЛНР.

«Глава республики Леонид Пасечник 15 июня прибудет в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме», — рассказал он агентству.

