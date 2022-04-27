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    «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ-2022 определился с программой

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    1 комментарий

    На сайте Петербургского международного экономического форума опубликовали архитектуру деловой программы мероприятия. Оно состоится 15–18 июня, главная тема звучит как «Новый мир — новые возможности».

    Всего программа разделена на четыре направления. Первое — «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» — здесь будут обсуждать восстановление экономики и международное сотрудничество в ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Второй блок — «Экономика России: новые задачи и горизонты»: потенциал экономики, инвестиционный климат в регионах страны, функционирование основных отраслей. Третий — «Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее»: цифровой суверенитет, информационная безопасность, цифровизация. И четвертый — «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие»: здесь «озвучат культурные коды новой реальности, обсудят развитие человеческого капитала и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире».

    Кроме того, запланированы бизнес-диалоги российских представителей со странами Африки, Беларуси, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и др.

    Ранее стало известно, что представители Украины, США и еще 67 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2022.

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    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    "Ранее стало известно, что представители Украины, США и еще 67 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2022".
    Спасибо, посмеялся.
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