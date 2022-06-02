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    Второй случай оспы обезьян подтвердили в Финляндии

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    4 комментария

    Второй случай заражения человека оспой обезьян подтверждён в Финляндии, информирует 2 июня РИА Новости со ссылкой на медицинский округ столичного региона HUS.

    «Второй случай оспы обезьян был подтвержден в HUS. Вчера мы сообщили о подозрении», — говорится в сообщении организации.

    Первый случай в Финляндии был подтверждён 26 мая в том же регионе.

    По данным ВОЗ, в 30 странах мира более 550 человек заразились оспой обезьян. Известно об одном летальном исходе. В России случаев заболевания не зарегистрировано. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что оспу обезьян могут завезти в страну, но риски невелики.

    Минздрав разъяснил, откуда взялась эта болезнь, чем её лечить и как не допустить — ответы на самые важные вопросы читайте на «Фонтанке».

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (4)

    07A
    Думаете финские инструкторы попортят вояк из ВСУ оспой?
    Y56700p8
    запечать переход всех границ с чухонцами. двойное гражданство отменить или ограничить на въезд своим гражданам по примеру Канады. марихамн должен стать туристическим местом только для граждан рф.
    VKuser49193372
    Ну всё, скоро конец спецоперации. Всем опять по домам сидеть
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