Второй случай оспы обезьян подтвердили в Финляндии

Второй случай заражения человека оспой обезьян подтверждён в Финляндии, информирует 2 июня РИА Новости со ссылкой на медицинский округ столичного региона HUS.
«Второй случай оспы обезьян был подтвержден в HUS. Вчера мы сообщили о подозрении», — говорится в сообщении организации.
Первый случай в Финляндии был подтверждён 26 мая в том же регионе.
По данным ВОЗ, в 30 странах мира более 550 человек заразились оспой обезьян. Известно об одном летальном исходе. В России случаев заболевания не зарегистрировано. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что оспу обезьян могут завезти в страну, но риски невелики.
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