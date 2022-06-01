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    В российские регионы планируется отправить тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян

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    2 комментария

    Научный центр «Вектор» доложил о том, что готов поставить в регионы тысячу тест-комплектов системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО», позволяющей за несколько часов выявить оспу обезьян. Это обеспечит проведение 100 тысяч ПЦР-исследований.

    «Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — сообщает Роспотребнадзор 1 июня.

    В России, по данным ведомства, сейчас нет зафиксированных случаев заражения этой инфекцией и принимаются все меры, чтобы не допустить её завоз.

    29 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 лабораторно подтверждённых и около 120 вероятных случаях заражения оспой обезьян. Зафиксирован и смертельный исход — в Нигерии. Минздрав разъяснил, откуда взялась эта болезнь, чем её лечить и как не допустить — ответы на самые важные вопросы читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (2)

    VKuser49193372
    Понятно, скоро опять карантины и локдауны. И из ВОЗ не спешат выходить.
    Avs7153
    А может всё-таки не в регионы, а в зоопарки? Там много диких обезьян...
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