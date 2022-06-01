В российские регионы планируется отправить тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян

Научный центр «Вектор» доложил о том, что готов поставить в регионы тысячу тест-комплектов системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО», позволяющей за несколько часов выявить оспу обезьян. Это обеспечит проведение 100 тысяч ПЦР-исследований.



«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — сообщает Роспотребнадзор 1 июня.

