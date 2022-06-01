В ВОЗ заявили о более 550 случаях заражения оспой обезьян в 30 странах мира

В 30 странах мира более 550 человек заразились оспой обезьян. О числе подтверждённых случаев во вторник заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



«На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — сказал он 1 июня на брифинге в Женеве.

