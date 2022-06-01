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    В ВОЗ заявили о более 550 случаях заражения оспой обезьян в 30 странах мира

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    4 комментария

    В 30 странах мира более 550 человек заразились оспой обезьян. О числе подтверждённых случаев во вторник заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — сказал он 1 июня на брифинге в Женеве.

    Накануне в организации заявили, что пока не уверены, смогут ли полностью сдержать распространение оспы обезьян. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что для противодействия инфекции на данный момент не требуются меры, подобные тем, что были приняты против COVID-19.

    ВОЗ 30 мая сообщила о 257 лабораторно подтверждённых и около 120 вероятных случаях заражения оспой обезьян. В опубликованном докладе говорилось, что всего с 13 по 26 мая заболевание было обнаружено в 23 странах мира.

    Днём ранее врачи в Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что оспу обезьян могут завезти в Россию, но риски невелики. Она напомнила о необходимости соблюдать уже привычные меры предосторожности — мыть руки и надевать маску в местах массового скопления людей.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (4)

    261182581
    О лучшем средстве профилактики от обезьяньей оспы Шнур спел в своем клипе Оспа, который вышел вчера
    art1354
    Хватит, Уважаемая редакция, лоббировать эту новость - это никому не нужно и совершенно не интересно!
    angel of death
    а я думал это на Новый Год =)
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