В ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение оспы обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не уверены в том, что смогут полностью сдержать распространение оспы обезьян. Об этом 31 мая заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, для противодействия инфекции пока что не требуются меры, подобные тем, что были приняты против COVID-19. Однако Клюге призвал к значительному сокращению контактов, изоляции инфицированных и мониторингу случаев.
«На данный момент для эффективного реагирования на оспу обезьян не потребуются такие масштабные меры в отношении популяции, которые необходимы для борьбы с COVID-19, потому что вирус не распространяется таким же образом. Но — и это важно — мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение», — сказал Клюге (цитата по ТАСС).
Он отметил, что быстрая передача вируса происходит на фоне недавней отмены ковидных ограничений, и потенциал распространения летом высок, особенно в период проведения массовых мероприятий.
Ранее в Нигерии был выявлен первый случай смерти от оспы обезьян. В России заболевших этой инфекцией пока нет, однако существуют небольшие риски завоза.