В ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение оспы обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не уверены в том, что смогут полностью сдержать распространение оспы обезьян. Об этом 31 мая заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.



По его словам, для противодействия инфекции пока что не требуются меры, подобные тем, что были приняты против COVID-19. Однако Клюге призвал к значительному сокращению контактов, изоляции инфицированных и мониторингу случаев.

