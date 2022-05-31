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    В ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение оспы обезьян

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    4 комментария

    Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не уверены в том, что смогут полностью сдержать распространение оспы обезьян. Об этом 31 мая заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

    По его словам, для противодействия инфекции пока что не требуются меры, подобные тем, что были приняты против COVID-19. Однако Клюге призвал к значительному сокращению контактов, изоляции инфицированных и мониторингу случаев.

    «На данный момент для эффективного реагирования на оспу обезьян не потребуются такие масштабные меры в отношении популяции, которые необходимы для борьбы с COVID-19, потому что вирус не распространяется таким же образом. Но — и это важно — мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение», — сказал Клюге (цитата по ТАСС).

    Он отметил, что быстрая передача вируса происходит на фоне недавней отмены ковидных ограничений, и потенциал распространения летом высок, особенно в период проведения массовых мероприятий.

    Ранее в Нигерии был выявлен первый случай смерти от оспы обезьян. В России заболевших этой инфекцией пока нет, однако существуют небольшие риски завоза.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (4)

    wased
    им надо по заветам Кремля действовать, перевести часы(чтоб было), а оспу переименовать в честь-pride глиномесов
    Леонтий
    ЛГБТ совратило обезьян,и управу не найти.Никто не хочет защищать человечество и обезьян.Берегите себя,люди!
    Pilat
    А давайте, в странах где уже обнаружили оспу, проведём внеочередную олимпиаду.
    Ведь именно так теперь начинаются меры по сдерживанию пандемии.
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