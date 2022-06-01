Назальных вакцин от коронавируса не дождемся. Нужно ли ревакцинироваться тем, что есть

Минздрав обещал к концу мая подъем заболеваемости коронавирусом, но его не случилось — число выявленных инфицированных уже месяц держится на уровне до 300 человек в сутки. В период, когда она невелика, как раз и надо бы ревакцинироваться. Но у прививочных кабинетов поликлиник совсем не многолюдно.



Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Несмотря на то что прогноз Минздрава о росте заболеваемости ковидом в мае не оправдался, в мире число зараженных увеличивается. А так обычно и начинается — сначала волна нарастает в Европе, потом докатывается до России. Тем временем «число жителей города с эффективным иммунитетом снижается», сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 11 мая. «Мы всё еще остаемся лидерами по коллективному иммунитету среди других регионов Российской Федерации. Но, к сожалению, этот уровень составляет всего лишь 60%. От когда-то почти 100%», — констатировал он.



Город готов ревакцинировать петербуржцев, комздрав сообщил «Фонтанке»: «Запас вакцины на сегодня — более 483 тысяч доз».

«Омикрон» затормозил вакцинацию

С одной стороны, штамм коронавируса «омикрон», циркулирующий в России с начала года, подорвал приверженность соблюдению графика вакцинации, рекомендованного Минздравом (ревакцинация — раз в полгода в период неблагополучной эпидситуации, раз в год — в обычное время). Потому что «омикрону» и всем его последующим разновидностям, которые начали активно появляться в мире, все равно, болели вы или вакцинировались. Он распространяется активно и неизбирательно. Однако большинство переносили его легко, самыми тяжелыми пациентами остаются пожилые люди и непожилые, страдающие тяжелой сопутствующей патологией, — именно она, а не ковид укладывали их на койки в стационары и в реанимационные отделения. Поэтому сложилось обманчивое впечатление, что лучше «омикроном» заразиться и получить иммунитет, а заодно продлить действие куар-кода.



«В период, когда к нам пришел «омикрон», вакцинация и перенесенный ранее ковид сыграли большую роль, это одна из причин того, что большинство болезнь, вызванную им, переносили легче, чем агрессивные предыдущие штаммы коронавируса — «уханьский», «дельту». Да, он преодолевает иммунную защиту, но для человека вакцинированного она снижает риск оказаться на больничной койке, — объясняет эпидемиолог, профессор СЗГМУ им. Мечникова Артемий Гончаров. — При этом до сих пор непонятно, по какому принципу он выбирает жертву. В семьях, где все привиты дважды и переболели, случается, что один супруг заболевает, другой нет. То есть восприимчивость к новому коронавирусу остается индивидуальной».



Чтобы не подвергать себя и своих близких риску заразиться очередной версией коронавируса, которые уже появились и рано или поздно к нам придут, специалисты все же призывают привиться. К тому же, учитывая темпы вакцинации минувшим летом, индульгенция на ревакцинацию сроком на год — полученные тогда куар-коды — подходит к концу. Значит, следуя установленным правилам, прививаться надо, например, выезжающим за границу. Некоторые страны по-прежнему требуют подтверждение иммунного статуса, но принимают в зачет российские прививки. Невакцинированным придется сдавать ПЦР-тест перед поездкой и еще один при возвращении; если вы добираетесь домой самолетом, пересекающим сухопутную границу, сдавать тест не нужно. Кроме того, наличие справки о вакцинации по-прежнему требуется для посещения некоторых мероприятий. Так, участники Петербургского международного экономического форума должны предъявить или свежий отрицательный ПЦР-тест, или справку о вакцинации, или результат анализа на антитела.

Кроме того, в Петербурге все еще действует постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. Работодатель имеет право отстранить от работы тех, кто не сделал прививку, а также не отчитался о перенесенном заболевании. Ревакцинация: выбор без выбора

Артемий Гончаров, как и большинство специалистов, говорит, что если подошло время для ревакцинации, стоит ее сделать: «Коронавирус никуда не уходит, он по-прежнему с нами и никуда, похоже, не уйдет. Более того, формируются новые генотипы, новые штаммы того же омикрона. А значит, чтобы контролировать его распространение — не допускать лавинообразного распространения, какое мы видели на протяжении двух лет, требуется вакцинация, никуда от этого не деться. Это правило справедливо для любой респираторной инфекции».



Только вот чем прививаться? «Кови-Вак» и «Эпиваккорону» регионы даже не заказывают, потому что народ не торопится ими прививаться из-за сомнений в эффективности. Новая вакцина «Конвасэл», производство которой анонсировало ФМБА в петербургском НИИ вакцин и сывороток, пока тоже регионы не сильно интересует. С одной стороны, запасов «Спутника» хватает, с другой, как говорят специалисты, «есть сомнения в том, что пептидные вакцины эффективны».

Даже самые активные приверженцы вакцинации после прививки «Спутником» и пары-тройки бустеров им же сомневаются: «Снова «Спутник»? Не будет ли у организма ослабленного иммунного ответа на него, если прививаться третий/четвертый раз одной и той же вакциной?» Ответа у специалистов на этот вопрос нет.



Тем временем НИЦЭМ им. Гамалеи в ходе сравнительного исследования, проведенного в Институте Спалланцани (итальянский исследовательский институт инфекционных заболеваний), доказывает эффективность «Спутника» от омикрона: вакцина обладает высокой вируснейтрализующей активностью против штамма «омикрон», она усиливается при бустировании «Спутником Лайт». Не дождетесь

Для ревакцинации многие ждали назальную форму вакцины. На основе того же «Спутника» разработаны уже две — одна в виде порошкового спрея от НИЦЭМ им. Гамалеи, другая — «Салнавак» в виде капель от компании «Генериум». Ни по одной из них еще не завершены клинические испытания. В Институте гриппа им. Смородинцева тоже анонсировали свою назальную вакцину — «Корфлювек», но, как выяснила «Фонтанка», в этом году мы ее, скорее всего, не получим — клинические испытания еще не начинались.

В начале апреля Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина уже вышла в гражданский оборот и даже доставлена в какие-то регионы. Но использовать ее начнут, когда решится вопрос с производством и поставками одноразовых насадок-распылителей. Их обещали поставить в Россию в начале мая. Но в Петербурге сейчас этой вакцины нет; когда появится — неизвестно.



Впрочем, специалисты пока все назальные вакцины оценивают осторожно. «В мире по назальным вакцинам, в том числе в России, научных публикаций пока нет, поэтому говорить об их эффективности или неэффективности сложно. Но сама идея очень привлекательная: вирус проникает в организм через дыхательные пути и вакцина останавливает его, так сказать, на первом рубеже обороны. Это было бы очень правильно. Но я бы хотел дождаться научных публикаций по результатам клинических испытаний», — говорит Артемий Гончаров.

На вопрос: «Ждать назальных вакцин?» — эпидемиолог отвечает: «Неизвестно, сколько может длиться ожидание подтверждения их эффективности. Сейчас надо колоться тем, что есть. А есть в России по сути только «Спутник». В Петербурге в Институте экспериментальной медицины разрабатывается перспективная вакцина против коронавируса на основе пробиотического штамма энтерококка, с которой мы связываем большие надежды. В ближайшее время начнутся её клинические испытания».

Ирина Багликова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

