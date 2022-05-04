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    ВОЗ: растет число стран, где находят новые, более заразные подвиды «омикрона»

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    Увеличивается количество стран, в которых циркулируют новые подвиды штамма коронавируса «омикрон» – более заразные BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Об этом 4 мая заявили во Всемирной организации здравоохранения.

    На планете сейчас доминирует «омикрон», он постоянно эволюционирует, и появляются новые его варианты, имеющие «несколько отличающийся набор мутаций». Эти подвиды могут «избегать воздействия иммунитета» и благодаря этому обладают «преимуществом более быстрого роста», цитирует бюллетень организации ТАСС.

    В ВОЗ заявляют, что циркулирование новых вариантов «омикрона» приводит к большему числу заражений, а значит – и госпитализаций, и смертей. Несмотря на это, нет доказательств, что они вызывают более тяжелое течение болезни. Исследования в ЮАР показали, что риски попасть в больницу при заражении исходным «омикроном» и его подвидами BA.4 и BA.5 одинаковы.

    Почти во всех сообщениях о заболевании коронавирусом, поступающих в международную базу данных GISAID, речь идет об «омикроне». Эти данные и сведения из региональных офисов ВОЗ свидетельствуют о том, что число государств, куда проникли новые подвиды, растет.

    ВОЗ призывает страны сохранять бдительность и продолжать наблюдение за эпидемиологической ситуацией, а также сообщать о результатах исследований мировому сообществу.

    В конце апреля сообщалось, что в Бразилии нашли новый подвид «омикрона» – мутацию комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2.

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