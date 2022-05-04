ВОЗ: растет число стран, где находят новые, более заразные подвиды «омикрона»

Увеличивается количество стран, в которых циркулируют новые подвиды штамма коронавируса «омикрон» – более заразные BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Об этом 4 мая заявили во Всемирной организации здравоохранения.

На планете сейчас доминирует «омикрон», он постоянно эволюционирует, и появляются новые его варианты, имеющие «несколько отличающийся набор мутаций». Эти подвиды могут «избегать воздействия иммунитета» и благодаря этому обладают «преимуществом более быстрого роста», цитирует бюллетень организации ТАСС.



В ВОЗ заявляют, что циркулирование новых вариантов «омикрона» приводит к большему числу заражений, а значит – и госпитализаций, и смертей. Несмотря на это, нет доказательств, что они вызывают более тяжелое течение болезни. Исследования в ЮАР показали, что риски попасть в больницу при заражении исходным «омикроном» и его подвидами BA.4 и BA.5 одинаковы.