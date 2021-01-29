В Петербурге собираются лечить коронавирус «кефиром»

Новая вакцина против коронавируса, разрабатываемая в петербургском Центре
«Совместно с институтом экспериментальной медицины работаем над двумя вакцинами. Одна из них будет комбинированная, на основе вируса гриппа, а вторая — на основе энтерококка с компонентом коронавируса — это будет «кефирчик», который люди будут употреблять. То есть мукозная вакцина, которая будет формировать немного другой тип иммунного ответа», — заявил Шляхто 29 января журналистам.
Тем временем в Петербурге сейчас идет вакцинация более традиционной вакциной «Спутник V» с «шипом» коронавируса. С начала прививочной кампании уже привиты 49 408 человек. Полностью завершили цикл вакцинации 8 860.
Наибольшее число привитых за весь период вакцинации среди лиц старше 60 лет — 18 657 человек. Кроме того, вакцинировано 5865 медицинских работников, 5043 работника сферы образования, 1396 сотрудников силовых структур, 1085 социальных работников.