FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Петербурге собираются лечить коронавирус «кефиром»

Новая вакцина против коронавируса, разрабатываемая в петербургском Центре им. Алмазова, будет похожа на кефир — люди будут его употреблять и получать иммунитет, рассказал руководитель учреждения академик Евгений Шляхто.

«Совместно с институтом экспериментальной медицины работаем над двумя вакцинами. Одна из них будет комбинированная, на основе вируса гриппа, а вторая — на основе энтерококка с компонентом коронавируса — это будет «кефирчик», который люди будут употреблять. То есть мукозная вакцина, которая будет формировать немного другой тип иммунного ответа», — заявил Шляхто 29 января журналистам.

Тем временем в Петербурге сейчас идет вакцинация более традиционной вакциной «Спутник V» с «шипом» коронавируса. С начала прививочной кампании уже привиты 49 408 человек. Полностью завершили цикл вакцинации 8 860.

Наибольшее число привитых за весь период вакцинации среди лиц старше 60 лет — 18 657 человек. Кроме того, вакцинировано 5865 медицинских работников, 5043 работника сферы образования, 1396 сотрудников силовых структур, 1085 социальных работников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Piter Russo
С учётом того что до четверти людей ковидом в кишечной форме переносят, в формате сильной диареи, коликов, спазмов, обезвоживания и прочей радости, может этот кифирчик и полезен будет)
blackcatwhitecat
"Я целеустремленный, деловитый, Подкуренный, подколотый, подпитый! " (с)
Fenomen
Предпочитаю ацидобифилин.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний