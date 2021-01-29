В Петербурге собираются лечить коронавирус «кефиром»

Новая вакцина против коронавируса, разрабатываемая в петербургском Центре им. Алмазова , будет похожа на кефир — люди будут его употреблять и получать иммунитет, рассказал руководитель учреждения академик Евгений Шляхто.



«Совместно с институтом экспериментальной медицины работаем над двумя вакцинами. Одна из них будет комбинированная, на основе вируса гриппа, а вторая — на основе энтерококка с компонентом коронавируса — это будет «кефирчик», который люди будут употреблять. То есть мукозная вакцина, которая будет формировать немного другой тип иммунного ответа», — заявил Шляхто 29 января журналистам.

