Петербург потерял около 40% иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге стремительно снижается — защита вакцины и антител после болезни ослабевает с течением времени, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Проходит время, и число жителей города с эффективным иммунитетом снижается. Мы всё еще остаемся лидерами по коллективному иммунитету среди других регионов Российской Федерации. Но, к сожалению, этот уровень составляет всего лишь 60%. От когда-то почти 100%», — рассказал Лисовец 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

