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    COVID-19

    Петербург потерял около 40% иммунитета к коронавирусу

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    3 комментария

    Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге стремительно снижается — защита вакцины и антител после болезни ослабевает с течением времени, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    «Проходит время, и число жителей города с эффективным иммунитетом снижается. Мы всё еще остаемся лидерами по коллективному иммунитету среди других регионов Российской Федерации. Но, к сожалению, этот уровень составляет всего лишь 60%. От когда-то почти 100%», — рассказал Лисовец 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Всемирная организация по здравоохранению уже заявила о том, что растет число стран, где находят новые, более заразные подвиды «омикрона».

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    Комментарии (3)

    VKuser199962806
    Началось. Почвовед Гинцбург заслал оередной транш в редакцию. Теперь опять начнут штамповать по 5-6 статеек про ковид ежедневно.
    Дежурный по объединению
    Внезапно! А ведь на носу 12 июня - День России!
    Kezevo
    Народ уже даже не комментирует эту ахинею каких то лисовцов итд... Точку У ему в хату
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