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    СМИ: Путин предложил кандидатуру на должность нового главы МЧС

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    7 комментариев

    Новым главой МЧС может стать Александр Куренков. Соответствующее представление в Совет Федерации внес президент Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

    По данным собеседника ТАСС, кандидатуру сенаторы рассмотрят на заседании 25 мая. Издание, в свою очередь, отмечает, что Куренков — выходец из спецслужб и является помощником директора Росгвардии Виктора Золотова. Позже информагентство уточнило, что Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

    С 10 сентября 2021 года пост временно исполняющего обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий занимает Александр Чуприян. На этой должности он сменил погибшего 8 сентября 2021-го главу ведомства Евгения Зиничева.

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    Комментарии (7)

    jokir
    Водопадов на всех хватит 🤣
    Дежурный по объединению
    Это тот адъютант который за титрами не следил или другой?
    Klaus_Nesanta
    верните старого - кожугедыча, а на его место назначьте кадрового военного
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