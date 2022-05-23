СМИ: Путин предложил кандидатуру на должность нового главы МЧС

Новым главой МЧС может стать Александр Куренков. Соответствующее представление в Совет Федерации внес президент Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника ТАСС, кандидатуру сенаторы рассмотрят на заседании 25 мая. Издание, в свою очередь, отмечает, что Куренков — выходец из спецслужб и является помощником директора Росгвардии Виктора Золотова. Позже информагентство уточнило, что Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.
С 10 сентября 2021 года пост временно исполняющего обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий занимает Александр Чуприян. На этой должности он сменил погибшего 8 сентября 2021-го главу ведомства Евгения Зиничева.