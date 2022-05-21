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    Экономика и санкции

    Министры РФ и США обменялись любезностями на совещании по торговле, показав друг другу пустые стулья

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    14 комментариев

    Делегации пяти стран не захотели слушать Россию на саммите министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Министр Решетников ответил тем же.

    Помещение, в котором слушались министерские доклады, утром 21 мая демонстративно покинули делегации пяти стран, едва взял слово министр Максим Решетников. Кроме американцев, ушли министры из Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии. Саммит стран АТЭС проходит в Бангкоке.

    Когда к часу дня пришел черед выступления американки Кэтрин Тай, кресло российского министра также оказалось пустым.

    Саммит, который проводится с 1989 года, впервые с начала пандемии проходит очно. На повестке содействие торговле и инвестициям в эпоху после COVID, вопросы продовольственной безопасности, высоких цен в энергетике и возобновление туризма.

    В АТЭС входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония. Россия присоединилась к структуре в 1998 году.

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    Комментарии (14)

    Денеб
    А разве тут есть чему удивляться? Странно, что наших вообще допустили к совещанию.....
    Савва Морозов
    особенно страшно, что новая зеландия ушла - сам паганель небось.
    Akabos
    Я то думал, что переплюнуть санкции против Псаки нельзя! Но тут с низу постучали)
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