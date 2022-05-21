Министры РФ и США обменялись любезностями на совещании по торговле, показав друг другу пустые стулья

Делегации пяти стран не захотели слушать Россию на саммите министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Министр Решетников ответил тем же.
Помещение, в котором слушались министерские доклады, утром 21 мая демонстративно покинули делегации пяти стран, едва взял слово министр Максим Решетников. Кроме американцев, ушли министры из Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии. Саммит стран АТЭС проходит в Бангкоке.
Когда к часу дня пришел черед выступления американки Кэтрин Тай, кресло российского министра также оказалось пустым.
Саммит, который проводится с 1989 года, впервые с начала пандемии проходит очно. На повестке содействие торговле и инвестициям в эпоху после COVID, вопросы продовольственной безопасности, высоких цен в энергетике и возобновление туризма.