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    ЗСДфест

    Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест

    Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест в Петербурге 21 мая 2022 года

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    Много солнца и легкий ветерок ожидают участников ЗСД Фонтанка Фест в субботу, 21 мая. Как сообщают синоптики, в этот день будет ясно и даже почти тепло. Днем +14, вечером +8. Так что запасайтесь головными уборами, чтобы уберечь голову от солнца. Скорость ветра 6–9 м/с.

    Напоминаем, что участников велопарада в самых необычных костюмах и образах ждут специальные призы. Подробности читайте здесь.

    Начнется ЗСД Фонтанка Фест с бега. В 16:30 тысячи участников пробегут 10 и 21,1 км по уникальной и красивейшей трассе города — центральному участку ЗСД, закрытому на это время для автомобилей. В 21:00 стартует велопарад. Тем, кто останется в стартовом городке, тоже будет чем заняться. Все подробности — по ссылке.

    ЗСД Фонтанка Фест проходит уже в четвертый раз. Фестиваль организован компанией «Магистраль северной столицы», оператором трассы ЗСД, и городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке администрации Петербурга. Праздник включает в себя легкоатлетические забеги и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В этом году на фестивале ожидается более 10 тысяч участников — бегунов и велосипедистов.

    Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022

    Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»

    Партнер маршрута — Объединение строителей СПб

    Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

    Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»

    Командные партнеры:

    Холдинг Setl Group

    ООО «Газпром ПХГ»

    АО «Силовые машины»

    Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)

    ГК «КВС»

    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

    Группа ЦДС

    Компания «Балтийский лизинг»

    Компания «Архыз Сервис»

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