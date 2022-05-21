Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест

Много солнца и легкий ветерок ожидают участников ЗСД Фонтанка Фест в субботу, 21 мая. Как сообщают синоптики, в этот день будет ясно и даже почти тепло. Днем +14, вечером +8. Так что запасайтесь головными уборами, чтобы уберечь голову от солнца. Скорость ветра 6–9 м/с.

Напоминаем, что участников велопарада в самых необычных костюмах и образах ждут специальные призы. Подробности читайте здесь.