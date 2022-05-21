Прогноз погоды для тех, кто собрался на ЗСД Фонтанка Фест

Много солнца и легкий ветерок ожидают участников ЗСД Фонтанка Фест в субботу, 21 мая. Как сообщают синоптики, в этот день будет ясно и даже почти тепло. Днем +14, вечером +8. Так что запасайтесь головными уборами, чтобы уберечь голову от солнца. Скорость ветра 6–9 м/с.
Напоминаем, что участников велопарада в самых необычных костюмах и образах ждут специальные призы. Подробности читайте здесь.
Начнется ЗСД Фонтанка Фест с бега. В 16:30 тысячи участников пробегут 10 и 21,1 км по уникальной и красивейшей трассе города — центральному участку ЗСД, закрытому на это время для автомобилей. В 21:00 стартует велопарад. Тем, кто останется в стартовом городке, тоже будет чем заняться. Все подробности — по ссылке.
ЗСД Фонтанка Фест проходит уже в четвертый раз. Фестиваль организован компанией «Магистраль северной столицы», оператором трассы ЗСД, и городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке администрации Петербурга. Праздник включает в себя легкоатлетические забеги и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В этом году на фестивале ожидается более 10 тысяч участников — бегунов и велосипедистов.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022
Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей СПб
Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»
Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»
Командные партнеры:
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого