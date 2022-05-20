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    Путин поручил оспорить санкции в ВТО и обновить стратегию участия в организации

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    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дать оценку санкциям от государств-членов ВТО и представить предложения по обновленной стратегии участия России организации. Поручения главы государства 20 мая опубликовала пресс-служба Кремля.

    «Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — говорится в распоряжении президента Путина.

    Также Кабмину поручено представить предложения по обжалованию Россией ограничительных мер в рамках ВТО.

    Проект о выходе России из ВТО внесли в Госдуму еще в конце марта. На этой неделе вице-спикер парламента Петр Толстой заявил, что ВТО и ВОЗ «в отношении нашей страны нарушили правила».

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