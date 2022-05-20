Водитель «Мазды» пугал топором в Купчино. Ему ответили стрельбой по ногам и попали

Автомобилист с топором пытался преподать урок ПДД соседу по дороге во Фрунзенском районе Петербурга, его оппонент оказался не в себе и не остался безучастным. Арбитром в споре стала полиция.
Полицейских на Белградскую, 32, накануне в половине девятого вечера вызвали сообщением о стрельбе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая. Приехавший наряд оценил результат и задержал вооружённого травматическим «Макарычем».
46-летний мужчина сдал пистолет и объяснился: на курок нажал в разгар дорожной склоки. Водитель «Мазды» настаивал на своём, покачивал топором и обещал неприятности. Впечатлённый владелец оружия выстрелил дважды. Одна пуля ушла мимо, вторая задела бедро 30-летнего водителя.
Пострадавшего с непроникающим ранением увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. К медикам он поступил в удовлетворительном состоянии.
Стрелку тоже не удалось провести вечер дома. Его доставили в отдел полиции, оформили протокол по статье 6.9 КоАП — «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача» и оставили приходить в себя в камере. В его перспективах уголовное дело. Топор и «ИЖ» изъяты.