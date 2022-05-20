Водитель «Мазды» пугал топором в Купчино. Ему ответили стрельбой по ногам и попали

Автомобилист с топором пытался преподать урок ПДД соседу по дороге во Фрунзенском районе Петербурга, его оппонент оказался не в себе и не остался безучастным. Арбитром в споре стала полиция.

Полицейских на Белградскую, 32, накануне в половине девятого вечера вызвали сообщением о стрельбе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая. Приехавший наряд оценил результат и задержал вооружённого травматическим «Макарычем».