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    Водитель «Мазды» пугал топором в Купчино. Ему ответили стрельбой по ногам и попали

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    19 комментариев

    Автомобилист с топором пытался преподать урок ПДД соседу по дороге во Фрунзенском районе Петербурга, его оппонент оказался не в себе и не остался безучастным. Арбитром в споре стала полиция.

    Полицейских на Белградскую, 32, накануне в половине девятого вечера вызвали сообщением о стрельбе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая. Приехавший наряд оценил результат и задержал вооружённого травматическим «Макарычем».

    46-летний мужчина сдал пистолет и объяснился: на курок нажал в разгар дорожной склоки. Водитель «Мазды» настаивал на своём, покачивал топором и обещал неприятности. Впечатлённый владелец оружия выстрелил дважды. Одна пуля ушла мимо, вторая задела бедро 30-летнего водителя.

    Пострадавшего с непроникающим ранением увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. К медикам он поступил в удовлетворительном состоянии.

    Стрелку тоже не удалось провести вечер дома. Его доставили в отдел полиции, оформили протокол по статье 6.9 КоАП — «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача» и оставили приходить в себя в камере. В его перспективах уголовное дело. Топор и «ИЖ» изъяты.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (19)

    Василиска П
    Упс, не дочитала. Обоих надо проверять...
    Василиска П
    Водитель под наркотой и с топором? Правильно по нему стреляли. Как он медсправку на права получил?
    07A
    Не слушают Шевчука!
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