ЗСД Фонтанка Фест - 2022: ставим рекорд по корпоративным командам

В четвертом по счету фестивале спорта и хорошего настроения на Западном скоростном диаметре — ЗСД Фонтанка Фест 21 мая примет участие рекордное количество корпоративных команд. В этом году их 27! Рассказываем о каждой из них.

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ЗСД Фонтанка Фест всегда был отличным способом сплотить трудовой коллектив. Совместное занятие спортом на трассе, где в любой другой день невозможно просто так остановиться и насладиться красотами Петербурга — лучший тимбилдинг. В этом году в составе 27 корпоративных команд (для сравнения, в прошлом году их было 18) объединились 500 бегунов и 1300 велосипедистов. Многие выходят на старты ЗСД Феста не первый год.



Одна из самых многочисленных на фестивале — «Команда «Газпром нефти». К ней присоединились сотни горожан, которые записались на забег и велопарад по бесплатным промокодам от компании. Перед фестивалем «Газпром нефть» также запустила во «ВКонтакте» программу онлайн-фитнеса для любителей бега.

21 мая в стартовом городке откроется фотозона и полезное пространство «Команды Газпром нефти» с зарядками для смартфонов, фруктами и водой. Там же с помощью онлайн-терминала каждый болельщик сможет отправить селфи и слова поддержки своему спортсмену на трассе – участники увидят эти мотиваторы на видеоэкране по ходу забега.

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Корпоративная команда Setl Group является постоянным участником фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. Ранее сотрудники холдинга уже добивались замечательных результатов на этой уникальной трассе. «В этом году мы хотим продолжить традицию успешных выступлений. Снижать планку — не в принципах холдинга Setl Group, поэтому мы вновь стремимся к самым высоким результатам! Девиз нашей команды: "Строим в ритме города"», — поясняют в Setl Group.

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Уже несколько лет сотрудники компании О’КЕЙ принимают активное участие в ЗСД Фонтанка Фест.

«С каждым годом наша команда растет — становится всё больше желающих принять участие и в забеге, и в велозаезде. Это позитивная тенденция связана с общим стремлением вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Такие мероприятия значительно укрепляют командный дух и дарят положительные эмоции нашим сотрудникам», — отмечают в компании.

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«Силовые машины» всегда отличались командным духом и слаженностью действий в работе. Это находит отражение и во множестве внутрикорпоративных спортивных мероприятий, соревнованиях по мини-футболу, плаванию, лыжному спорту, дартсу, бильярду.

«Сотрудники «Силовых машин» на регулярной основе принимают участие в различных эстафетах, чемпионатах, триатлонах и коллективных тренировках, закономерным стало и участие в таком знаковом городском мероприятии как ЗСД Фонтанка Фест».

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«Европа Плюс» определенно выступает за активный образ жизни! На протяжении 2 недель радиостанция разыгрывала слоты на участие в ЗСД Фонтанка Фест в эфире. «Мы любим дарить яркие эмоции нашим слушателям, и мы рады разделить их со всеми участниками ЗСД Фонтанка Фест», — объясняет генеральный радиопартнер фестиваля.

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С первого фестиваля, конечно, участвуют команды организаторов: портала «Фонтанка.ру» и «Магистрали северной столицы». «В этом году порядка 27 корпоративных команд принимают участие в ЗСД Фесте. "Фонтанка" в том числе. Такого не было никогда. Я думаю, что этот интерес будут только расти. И я считаю, что как тимбилдинг — это действительно очень круто», — сказал Дмитрий Витковский, генеральный директор портала «Фонтанка.ру». Не новички на трассе ЗСД команды Объединения строителей СПб, «ВКонтакте», холдинга РСТИ (Росстройинвест), филиала АО «СЭП», «Теплосети».

Очень много в этом фестивале корпоративных дебютантов. Политех объясняет свое участие в ЗСД Фесте так: «Для нас важно быть командой и быть спортивными. В нашем университете развивается экосистема Лепота, это значит, что мы создаём такие условия, при которых каждый политехник чувствует себя в гармонии: физически и эмоционально. Участие в забеге и велопараде вносит свой вклад в укрепление нашей общности и баланса». Команда ООО «Газпром ПХГ» достаточно молода, но уже сильно заряжена на успех. Все участники любят спорт, любят бег. Для многих бег — это образ жизни, не ради медалей, а ежедневное движение вперед! Движение для поддержания физической формы и как источник позитивного настроения для счастливой жизни и плодотворной работы.

Команда «Балтийский лизинг» впервые принимает участие в ЗСД Фонтанка Фест. «Перед собой ставим задачу выступить достойно — в полном составе и за максимально короткое время дойти до финиша! Прежде всего, это мероприятие — еще один повод собраться вместе, увидеть наш любимый город с нового ракурса и в очередной раз признаться ему в любви».