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    «Важно, чтобы Россия не пострадала». Помощник президента Орешкин спрогнозировал глобальный голод

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    16 комментариев

    Глобальный голод наступит в мире ближе к концу 2022 года. Об этом 19 мая в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» сообщил школьникам и студентам помощник президента России Максим Орешкин.

    «Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — сказал он.

    По словам экс-министра экономического развития, Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года.

    Также Орешкин ожидает, что по итогам года инфляция в стране не превысит 15%, а ВВП потеряет менее 5%. Это гораздо более оптимистичный прогноз, чем у ЦБ и Минэкономразвития.

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    Комментарии (16)

    SU LUX INN
    какой же Эгоизм! порка весь мир по их Вине будет голодать, сами будут сидеть - Репу уплетать за обе щеки!
    Владислав Терехин
    Он голодать не будет. Но холопов надо подготовить.
    фру
    это вам-то важно? бугагашечки.
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