«Важно, чтобы Россия не пострадала». Помощник президента Орешкин спрогнозировал глобальный голод

Глобальный голод наступит в мире ближе к концу 2022 года. Об этом 19 мая в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» сообщил школьникам и студентам помощник президента России Максим Орешкин.



«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — сказал он.

