«Важно, чтобы Россия не пострадала». Помощник президента Орешкин спрогнозировал глобальный голод

Глобальный голод наступит в мире ближе к концу 2022 года. Об этом 19 мая в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» сообщил школьникам и студентам помощник президента России Максим Орешкин.
«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — сказал он.
По словам экс-министра экономического развития, Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года.
Также Орешкин ожидает, что по итогам года инфляция в стране не превысит 15%, а ВВП потеряет менее 5%. Это гораздо более оптимистичный прогноз, чем у ЦБ и Минэкономразвития.