Сенатор Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в РФ

Программа импортозамещения в России провалена полностью, несмотря на «бравурные» отчеты отраслевых ведомств. Об этом 19 мая в своем телеграм-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.



«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего», — написал он в мессенджере.

