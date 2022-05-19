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    Сенатор Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в РФ

    2657
    30 комментариев

    Программа импортозамещения в России провалена полностью, несмотря на «бравурные» отчеты отраслевых ведомств. Об этом 19 мая в своем телеграм-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего», — написал он в мессенджере.

    По словам сенатора, «наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах».

    Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия не ставит задачи полного импортозамещения в промышленности.

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    Комментарии (30)

    Дядя Бо
    Никогда такого не было, и вот опять.(с).
    274873041
    Да ладно. Можете мама Клишаса в -цать лет сообщила ему наконец-то, что врать плохо, а правду говорить хорошо) А вообще конечно курам на смех. Началось всё с лозунга "Я всё заместю!", закончилось подписанием закона о параллельном импорте. Сейчас Китай ещё выйдет из глубокого локдауна и программа импортозамещения будет погребена под тоннами китайского ширпотреба и некачественных подделок.
    hedgehog_
    когда будет опровержение? мол телефона украли, телега взломали, свидетели имеются.
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