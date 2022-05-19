Сенатор Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в РФ

Программа импортозамещения в России провалена полностью, несмотря на «бравурные» отчеты отраслевых ведомств. Об этом 19 мая в своем телеграм-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего», — написал он в мессенджере.
По словам сенатора, «наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах».
Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия не ставит задачи полного импортозамещения в промышленности.