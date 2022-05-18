Мантуров заявил, что Россия не ставит задачи полного импортозамещения промышленности

Россия не ставит задачи полного импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Могу сказать, что у нас нет задачи импортозаместить все и вся. Мы заинтересованы, и это очевидно абсолютно, в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках, в мировых кооперационных связях», — отметил он 18 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты».
Ранее Минпромторг утвердил список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя. В него вошла техника Apple, Samsung, Xbox, Tesla, практически любая одежда и обувь, а заодно части для ядерных котлов и оружие.