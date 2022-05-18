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    Мантуров заявил, что Россия не ставит задачи полного импортозамещения промышленности

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    6 комментариев

    Россия не ставит задачи полного импортозамещения в промышленности, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Могу сказать, что у нас нет задачи импортозаместить все и вся. Мы заинтересованы, и это очевидно абсолютно, в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках, в мировых кооперационных связях», — отметил он 18 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

    Ранее Минпромторг утвердил список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя. В него вошла техника Apple, Samsung, Xbox, Tesla, практически любая одежда и обувь, а заодно части для ядерных котлов и оружие.

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    Комментарии (6)

    altnec
    Где какой-то там и где Россия.
    Они же смученные перемученные между такими же.
    А хлебушек зашкалит, благодаря их неимоверным усилиям , в 3 раза, чем сегодня.
    Но постепенно,и к концу августа-сентября.
    Ставка на то что от МРОТа будет уходить из жизни много людей ими заложена в их же планы.
    Мрази правят свой бал.
    Leo64
    Перевожу.

    "У нас нет задачи импортозаместить всё и вся, потому что это невозможно."
    Соловей-Помётчик
    2.02.2012 года премьер-министром Путиным назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Российской Федерации.
    21 мая 2012 года утверждён в должности министра
    18 мая 2018 и 21 января 2020 переназначен на данный пост

    Ты че, понтий-понторез, против Путина?
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