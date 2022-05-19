Главный синоптик Петербурга рассказал о связи погоды и цветения черёмухи

Народная примета о связи похолодания и цветения черёмухи у учёных подтверждения не находит. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 19 мая. В частности, нынешнее похолодание не совпало с цветением этого дерева.

«Вот как у нас похолодало, но в Санкт-Петербурге черемуха еще не цветет, только начинает в самых теплых дворах. На самом деле черемуха реагирует на любое, даже минимальное, тепло. А когда наступает время, то начинает первая зацветать. Ну а так как в этот период в регионе наблюдаются частые возвраты холодов (все же рядом с Арктикой мы живем), то эти периоды и попадают на цветение черемухи», — объясняет Колесов в своём телеграм-канале.



По его словам, в последние годы несколько раз фиксировалось «дружное» потепление после очень холодной погоды. Например, в прошлом году в первой декаде мая днём было всего по 3–8 градусов, а во второй сразу 20–27.



«И тут зацветает все подряд, что должно идти с интервалом друг за другом. Черемуха, сирень и каштан… Так что всё зависит от температуры, а не наоборот. В Гидрометцентре Санкт-Петербурга есть длинный ряд дат цветения черемухи, пытался его совместить с ходом температуры воздуха в городе, но зависимости с похолоданием не нашлось», — отметил синоптик.

