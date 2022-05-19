    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    763мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Главный синоптик Петербурга рассказал о связи погоды и цветения черёмухи

    3568
    6 комментариев

    Народная примета о связи похолодания и цветения черёмухи у учёных подтверждения не находит. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 19 мая. В частности, нынешнее похолодание не совпало с цветением этого дерева.

    «Вот как у нас похолодало, но в Санкт-Петербурге черемуха еще не цветет, только начинает в самых теплых дворах. На самом деле черемуха реагирует на любое, даже минимальное, тепло. А когда наступает время, то начинает первая зацветать. Ну а так как в этот период в регионе наблюдаются частые возвраты холодов (все же рядом с Арктикой мы живем), то эти периоды и попадают на цветение черемухи», — объясняет Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, в последние годы несколько раз фиксировалось «дружное» потепление после очень холодной погоды. Например, в прошлом году в первой декаде мая днём было всего по 3–8 градусов, а во второй сразу 20–27.

    «И тут зацветает все подряд, что должно идти с интервалом друг за другом. Черемуха, сирень и каштан… Так что всё зависит от температуры, а не наоборот. В Гидрометцентре Санкт-Петербурга есть длинный ряд дат цветения черемухи, пытался его совместить с ходом температуры воздуха в городе, но зависимости с похолоданием не нашлось», — отметил синоптик.

    19 мая в Петербурге, напомним, 10–13 градусов тепла, что ниже нормы. Дождей не ожидается.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Cveta
    Неделю назад обещали потепление
    Klaus_Nesanta
    синоптик явно не биолог, не слыхал про черемуховую тлю
    3466333
    У нас черемуха цветет. Около дома. И как раз похолодание совпало с цветением.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close