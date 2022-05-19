Генсек ООН заявил о невозможности избежать нехватки продовольствия в мире без России, Украины и Белоруссии

Мировое сообщество может решить проблему нехватки продовольствия только при условии поставок из России, Украины и Белоруссии. Об этом 18 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



«В мире есть достаточно продовольствия, однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Белоруссии», – цитирует его «Интерфакс».

