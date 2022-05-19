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    Генсек ООН заявил о невозможности избежать нехватки продовольствия в мире без России, Украины и Белоруссии

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    6 комментариев

    Мировое сообщество может решить проблему нехватки продовольствия только при условии поставок из России, Украины и Белоруссии. Об этом 18 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «В мире есть достаточно продовольствия, однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Белоруссии», – цитирует его «Интерфакс».

    Гутерриш призвал РФ обеспечить безопасный экспорт зерна, которое находится в украинских портах, и отметил, что альтернативные маршруты не позволят решить проблему. Продовольствие и удобрения из России должны иметь беспрепятственный доступ на мировой рынок, добавил он.

    Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис и события на Украине могут усугубить ситуацию с голодом по всему миру.

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    Комментарии (6)

    Piter Russo
    Так может генсек оон поговорит с ЕС по снятию санкций с РФ и БР на поставки удобрений и транспортные компании доставляющие удобрения? Умериканцы для себя с РФ сняли, при этом вторичные санкции не снимали для других.
    Опять же РФ ввела временный запрет на поставки зерна, а не муки, и все опять же упирается в логистику по доставке муки - с санкциями ЕС и США.
    С украиной тут не ясно - порты они заминировали, а не Россия. Карты минных полей в портах похоже что нет. Сколько займет траление не понятно. И не ясно какой урожай будет у них в этом году - что там засеяли если смогли (в условиях недостатка гсм и волн мобилизаций), и как будут собирать урожай, если он будет (гсм откуда и кто собирать будет?).
    266081025
    Чето много возни с экономикой в 1,5% ))) канеш этА ООН ничего не решает...но
    Vasya11
    "Продовольствие и удобрения из России должны иметь беспрепятственный доступ на мировой рынок, добавил он"©.
    _______
    Во-вот! Международный рынок огромный, поищете там доверчивых поставщиков продовольствия и удобрения.
    Да и всего остального, включая непродовольственное с энергоносителями.
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