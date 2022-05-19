Генсек ООН заявил о невозможности избежать нехватки продовольствия в мире без России, Украины и Белоруссии

Мировое сообщество может решить проблему нехватки продовольствия только при условии поставок из России, Украины и Белоруссии. Об этом 18 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«В мире есть достаточно продовольствия, однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Белоруссии», – цитирует его «Интерфакс».
Гутерриш призвал РФ обеспечить безопасный экспорт зерна, которое находится в украинских портах, и отметил, что альтернативные маршруты не позволят решить проблему. Продовольствие и удобрения из России должны иметь беспрепятственный доступ на мировой рынок, добавил он.
Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис и события на Украине могут усугубить ситуацию с голодом по всему миру.