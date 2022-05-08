В правительстве Германии предупредили об угрозе сильнейшего со времен Второй мировой войны голода

Засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис и боевые действия на Украине могут усугубить ситуацию с голодом по всему миру. Об этом в интервью газете Bild заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.



«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — цитирует публикацию 8 мая РБК.

