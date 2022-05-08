    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 5

    7 м/с, зап

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В правительстве Германии предупредили об угрозе сильнейшего со времен Второй мировой войны голода

    1074
    3 комментария

    Засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис и боевые действия на Украине могут усугубить ситуацию с голодом по всему миру. Об этом в интервью газете Bild заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

    «Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — цитирует публикацию 8 мая РБК.

    По словам Шульце, продовольствие по всему миру подорожало на треть, цены находятся на рекордном уровне.

    В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подсчитали, что за март еда в мире подорожала на 12,6%. Особенно активно росли цены на зерновые и растительные масла, показавшие рекордный скачок.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    267081996
    поэтому европе надо срочно поставить еще больше тяжелого вооружения на украину!
    Леонтий
    В РФ зерна ещё на половину Африки производится.Вот нам, голод точно не грозит.Это в колхозе Красные Зори, как что не так,сразу голод начинался.В крайнем случае власти экспорт закроют.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close