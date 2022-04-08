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    ООН: Во всем мире рекордно растут цены на продовольствие

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    Повышение цен на энергоносители, сокращение мирового предложения и поломанные цепочки экспортных поставок спровоцировали повышение значения индекса продовольственных цен до исторического максимума. В марте 2022 года еда по всему миру подорожала на 12,6%, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

    Наибольший вклад в рост индекса внесли зерновые и растительные масла. Цены на них пережили рекордный скачок. На фоне нестабильности поставок растительных культур из Украины и России мировая стоимость пшеницы выросла на 19,7%, стоимость фуражных зерновых — на 20,4%. Так же стремительно росли котировки подсолнечного масла, вызывая повышение мирового спроса на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

    На фоне сокращения предложения был зафиксирован самый стремительный с 1995 года месячный рост котировок свинины, птицы и говядины. Среднее значение индекса цен на молочную продукцию, стабильно поднимавшееся последние семь месяцев, в марте выросло на 2,6% по сравнению с февральским и на 23,6% по сравнению с значением аналогичного периода прошлого года.

    Активный сбор урожая и благоприятные прогнозы производства одного из ведущих импортеров сахара — Индии, предотвратили мировой рост цен на сахар. Среднее значение индекса цен на него в марте выросло на 6,7% относительно февраля и на 20% относительно соответствующего периода прошлого года.

    По мнению экспертов, для России мировой скачок цен на продовольствие будет иметь ограниченный характер из-за закрытия экспорта зерновых из страны.

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    Комментарии (3)

    Профессор Тарантога
    И всё из-за нас! Весь мир стонет.....Есть, чем гордиться.....Можем всем показать кузькину мать...
    И можем повторить.....
    Dazdraperma
    И во всем этом виноват один человек? Всесилен. Всесилен!
    Дядя Бо
    И всю эту беспонтовую кашу, заварил один человек.
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