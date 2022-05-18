Как и где получить стартовый пакет участникам велопарада ЗСД Фонтанка Фест

Больше 9 000 велосипедистов примут участие в IV фестивале ЗСД Фонтанка Фест, который пройдет в Петербурге уже в эту субботу. У участников осталось всего два дня - 19 и 20 мая, чтобы получить свой стартовый пакет с номером и браслетом, без которых невозможно будет попасть на трассу. Рассказываем, как и где их получить, и что для этого нужно.

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Завершился первый день выдачи стартовых номеров участникам велопарада ЗСД Фонтанка Фест. Слоты начали выдавать 18 мая с 16:00 до 21:00 по двум адресам: гипермаркет О’КЕЙ пр. Науки 17, к.1, метро Академическая;



гипермаркет О’КЕЙ Московский пр. 137, метро Электросила.

Конкретное место выдачи было легко найти по специальным баннерам. В первый день свои слоты получили уже несколько сотен человек. Процедура проходила быстро: в среднем на одного человека уходит около минуты.



Выдача слотов будет проходить по тем же адресам указанным выше еще два дня – 19 и 20 мая с 16 до 21 часов.

Для получения необходим документ, удостоверяющий личность – паспорт или водительское удостоверение. Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Если это невозможно, прийти за стартовым пакетом может доверенное лицо при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности. При этом доверенное лицо должно предъявить свое удостоверение личности.

Несовершеннолетним выдают слоты только при личном присутствии законного представителя с оригиналами своего паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетнего участника.



В день проведения ЗСД Фонтанка Фест в стартовом городке слоты могут получить только иногородние участники. Стартовый номер, который вы найдете в своем стартовом пакете, будет вашим пропуском на дистанцию велопарада. Не важно, куда вы его прикрепите, его должно быть хорошо видно контролерам и охранникам. Без этого номера вас на трассу не выпустят.



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