Как и где получить стартовый пакет участникам велопарада ЗСД Фонтанка Фест

Больше 9 000 велосипедистов примут участие в IV фестивале ЗСД Фонтанка Фест, который пройдет в Петербурге уже в эту субботу. У участников осталось всего два дня - 19 и 20 мая, чтобы получить свой стартовый пакет с номером и браслетом, без которых невозможно будет попасть на трассу. Рассказываем, как и где их получить, и что для этого нужно.
Завершился первый день выдачи стартовых номеров участникам велопарада ЗСД Фонтанка Фест. Слоты начали выдавать 18 мая с 16:00 до 21:00 по двум адресам:
- гипермаркет О’КЕЙ пр. Науки 17, к.1, метро Академическая;
- гипермаркет О’КЕЙ Московский пр. 137, метро Электросила.
Конкретное место выдачи было легко найти по специальным баннерам. В первый день свои слоты получили уже несколько сотен человек. Процедура проходила быстро: в среднем на одного человека уходит около минуты.
Выдача слотов будет проходить по тем же адресам указанным выше еще два дня – 19 и 20 мая с 16 до 21 часов.
Для получения необходим документ, удостоверяющий личность – паспорт или водительское удостоверение. Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Если это невозможно, прийти за стартовым пакетом может доверенное лицо при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности. При этом доверенное лицо должно предъявить свое удостоверение личности.
Несовершеннолетним выдают слоты только при личном присутствии законного представителя с оригиналами своего паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетнего участника.
В день проведения ЗСД Фонтанка Фест в стартовом городке слоты могут получить только иногородние участники. Стартовый номер, который вы найдете в своем стартовом пакете, будет вашим пропуском на дистанцию велопарада. Не важно, куда вы его прикрепите, его должно быть хорошо видно контролерам и охранникам. Без этого номера вас на трассу не выпустят.
Организаторы и партнеры фестиваля
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022
Официальный командный партнер - компания "Газпром нефть"
Партнер маршрута - Объединение строителей СПб
Официальный партнер - сеть гипермаркетов О’КЕЙ
Генеральный радиопартнер - Европа Плюс
Командные партнеры:
Холдинг "РСТИ" (Росстройинвест)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого