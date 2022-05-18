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    ЗСДфест

    Как и где получить стартовый пакет участникам велопарада ЗСД Фонтанка Фест

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    Больше 9 000 велосипедистов примут участие в IV фестивале ЗСД Фонтанка Фест, который пройдет в Петербурге уже в эту субботу. У участников осталось всего два дня - 19 и 20 мая, чтобы получить свой стартовый пакет с номером и браслетом, без которых невозможно будет попасть на трассу. Рассказываем, как и где их получить, и что для этого нужно.

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    Завершился первый день выдачи стартовых номеров участникам велопарада ЗСД Фонтанка Фест. Слоты начали выдавать 18 мая с 16:00 до 21:00 по двум адресам:

    Конкретное место выдачи было легко найти по специальным баннерам. В первый день свои слоты получили уже несколько сотен человек. Процедура проходила быстро: в среднем на одного человека уходит около минуты.

    Выдача слотов будет проходить по тем же адресам указанным выше еще два дня – 19 и 20 мая с 16 до 21 часов.

    Для получения необходим документ, удостоверяющий личность – паспорт или водительское удостоверение. Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Если это невозможно, прийти за стартовым пакетом может доверенное лицо при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности. При этом доверенное лицо должно предъявить свое удостоверение личности.

    Несовершеннолетним выдают слоты только при личном присутствии законного представителя с оригиналами своего паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетнего участника.

    В день проведения ЗСД Фонтанка Фест в стартовом городке слоты могут получить только иногородние участники. Стартовый номер, который вы найдете в своем стартовом пакете, будет вашим пропуском на дистанцию велопарада. Не важно, куда вы его прикрепите, его должно быть хорошо видно контролерам и охранникам. Без этого номера вас на трассу не выпустят.

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    Организаторы и партнеры фестиваля

    Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

    Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022

    Официальный командный партнер - компания "Газпром нефть"

    Партнер маршрута - Объединение строителей СПб

    Официальный партнер - сеть гипермаркетов О’КЕЙ

    Генеральный радиопартнер - Европа Плюс

    Командные партнеры:

    Холдинг Setl Group

    ООО "Газпром ПХГ"

    АО "Силовые машины"

    Холдинг "РСТИ" (Росстройинвест)

    ГК "КВС"

    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

    Группа ЦДС /

    Компания "Балтийский лизинг"

    Компания «Архыз Сервис»

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников Фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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