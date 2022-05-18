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    В Петербурге установили памятник бывшему директору Павловского дворца-музея Зеленовой

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    В сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка в Павловске 18 мая открыли памятник искусствоведу Анне Зеленовой, бывшему директору Павловского дворца-музея. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    Директором Павловского музея Зеленова была назначена в августе 1941 года и руководила эвакуацией наиболее ценных экспонатов, а также работами по сохранению коллекций в подвалах дворца. Во время блокады она организовывала лекции и выставки. А после окончания Великой Отечественной войны ее стараниями Павловск стал первым восстановленным дворцовым пригородом.

    С идеей установки памятника выступило движение «Красивый Павловск». В 2018 году на Градостроительном совете эскиз памятника авторства Владимира Горевого удостоился высоких оценок. В 2019 году скульптор ушел из жизни, успев до этого подарить работу городу. Ученики мастера Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев завершали начатую работу.

    В конце апреля ГАТИ согласовала работы по установке монумента.

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