Петербургская ГАТИ разрешила установку памятника бывшему директору Павловского дворца-музея

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на установку в Павловске памятника А. И. Зеленовой. Он должен наконец занять свое место к лету.

Как сообщает инспекция, работы разрешены на срок с 27 апреля по 31 мая. Заказчиком является общественное движение «Красивый Павловск». Памятник появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка. Судя по фото, облик памятника остался таким же, каким его одобрил градсовет.

Анна Зеленова стала директором Павловского дворца-музея в 1941 году, она отвечала за эвакуацию экспонатов. Кроме того, организовывала лекции и выставки во время блокады Ленинграда.



Градостроительный совет расхвалил и одобрил облик памятника еще в 2018 году, после этого на его установку собирали деньги. О том, как этот и другие памятники Петербурга проходили ценз экспертного сообщества, — читайте в материале «Фонтанки».

