Опустевшие здания консульств в Петербурге могут занять дипмиссии «дружественных» стран

Власти Петербурга рассматривают несколько вариантов использования зданий, в которых располагались покинувшие город консульства. В первую очередь в них предложат переехать дипмиссиям дружественных стран, которые сейчас квартируют в менее удобных локациях. Об этом 18 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по внешним связям.
«В первую очередь есть заинтересованность в вышеуказанных объектах со стороны дружественных стран, чьи консульства располагаются сейчас в менее удобных помещениях. Им будет предложено рассмотреть возможность переезда», — пояснили в комитете, добавив, что рассматривается возможность сдачи помещений в краткосрочную аренду.
В Смольном не исключают, что после того, как спецоперация на Украине завершится, а отношения со странами Запада нормализуются, дипмиссии вернутся в Петербург.
Петербург с конца февраля покинули консульства Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Бельгии, Нидерландов и Украины.