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    Опустевшие здания консульств в Петербурге могут занять дипмиссии «дружественных» стран

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    21 комментарий

    Власти Петербурга рассматривают несколько вариантов использования зданий, в которых располагались покинувшие город консульства. В первую очередь в них предложат переехать дипмиссиям дружественных стран, которые сейчас квартируют в менее удобных локациях. Об этом 18 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по внешним связям.

    «В первую очередь есть заинтересованность в вышеуказанных объектах со стороны дружественных стран, чьи консульства располагаются сейчас в менее удобных помещениях. Им будет предложено рассмотреть возможность переезда», — пояснили в комитете, добавив, что рассматривается возможность сдачи помещений в краткосрочную аренду.

    В Смольном не исключают, что после того, как спецоперация на Украине завершится, а отношения со странами Запада нормализуются, дипмиссии вернутся в Петербург.

    Петербург с конца февраля покинули консульства Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Бельгии, Нидерландов и Украины.

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    Комментарии (21)

    BARSHUKA
    а норвежцы флаг убрали у визового центра
    274580688
    проходя мимо этих посольств необходимо внимательно следить за своими кошельками, фотоаппаратами и прочими ценными предметами. да и в окрестностях лучше не парковаться надолго
    BARSHUKA
    а можно Польшу выгнать и мне под центр разработки получить?
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