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    Генконсульство Эстонии в Петербурге закрылось. Визовые услуги продолжат оказывать в посольстве страны в Москве

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    8 комментариев

    Посольство Эстонии в Москве продолжает работу в штатном режиме, в то время как генконсульство этой страны в Петербурге официально закрылось.

    «Генеральное консульство Эстонской Республики в Санкт-Петербурге закрыто. Для получения визовых и консульских услуг обращайтесь, пожалуйста, в посольство Эстонской Республики в Москве», — говорится в сообщении на сайте эстонского консульства в понедельник, 25 апреля.

    В дипмиссии уточняют, что до 29 апреля в Петербурге еще будут выдавать готовые документы: паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. «Документы, которые не были получены до 29.04.2022, будут отправлены в посольство Эстонской Республики в Москве. Ранее заказанные документы также автоматически будут направляться в посольство», — сообщили в консульстве.

    Там также отметили, что все визовые ходатайства, принятые до 25 апреля, будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты, сообщили в диппредставительстве.

    Напомним, на прошлой неделе МИД РФ решил отозвать согласие на деятельность генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге. В качестве основания для такого действия в ведомстве назвали «принцип взаимности», а также «оказание властями этих стран военной помощи киевскому режиму».

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    Комментарии (8)

    265056402
    Спорно, кому от этого хуже, но значит допекли. Вообще как-то глупо, оттоо, что там везде местность как продолжение Ленобласти, и ничего особенного, и вдруг такие проблемы попасть именно туда. Хоть в Доминикану, но не в чухонию
    СлаваРоссии
    Теперь Прибалтика точно совсем захолустьем станет. С России перестали ездить,- если только натовские насильники, их же без виз пускают бабулек прибалтийских развлекать? Молодёжь-то вся и на заработках - дворниками в Англии - Европу от грязи нацистской «очищают»!
    Дежурный врач
    Крепости Ивангород и Нарва с 15 века враждовали. Царь Иван III не даст соврать. Круг временной замкнулся.
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