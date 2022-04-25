Генконсульство Эстонии в Петербурге закрылось. Визовые услуги продолжат оказывать в посольстве страны в Москве

Посольство Эстонии в Москве продолжает работу в штатном режиме, в то время как генконсульство этой страны в Петербурге официально закрылось.

«Генеральное консульство Эстонской Республики в Санкт-Петербурге закрыто. Для получения визовых и консульских услуг обращайтесь, пожалуйста, в посольство Эстонской Республики в Москве», — говорится в сообщении на сайте эстонского консульства в понедельник, 25 апреля.



В дипмиссии уточняют, что до 29 апреля в Петербурге еще будут выдавать готовые документы: паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. «Документы, которые не были получены до 29.04.2022, будут отправлены в посольство Эстонской Республики в Москве. Ранее заказанные документы также автоматически будут направляться в посольство», — сообщили в консульстве.

