Литва отзовет своего посла в РФ и закроет генконсульство в Петербурге в начале июня

Литва официально отзывает посла в России Эйтвидаса Баярунаса, он прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня. Об этом 12 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.



Кроме того, с 7 июня правительство республики «ликвидирует» генеральное консульство в Петербурге.

О решении отозвать посла из Москвы глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил еще 4 апреля. Тогда же послу РФ Алексею Исакову было предписано покинуть страну. 21 апреля МИД РФ отозвал согласие на деятельность генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге. С 29 апреля литовское диппредставительство прекратило оказывать консульские услуги.

