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    Литва отзовет своего посла в РФ и закроет генконсульство в Петербурге в начале июня

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    12 комментариев

    Литва официально отзывает посла в России Эйтвидаса Баярунаса, он прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня. Об этом 12 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

    Кроме того, с 7 июня правительство республики «ликвидирует» генеральное консульство в Петербурге.

    О решении отозвать посла из Москвы глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил еще 4 апреля. Тогда же послу РФ Алексею Исакову было предписано покинуть страну. 21 апреля МИД РФ отозвал согласие на деятельность генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге. С 29 апреля литовское диппредставительство прекратило оказывать консульские услуги.

    10 мая сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что Россия, проводя военную спецоперацию на Украине, становится «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм».

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    Комментарии (12)

    274488045
    Надо сделать самые мощные FM передатчики и направить их на соседние страны. Чтобы жители приграничных территорий могли слышать нас по радио
    СлаваРоссии
    Страны-карлики с наполеоновским оскалом - пока на дотациях Евросоюза. У самих - ничего - даже сельского хозяйства не стало. Промку сша с Евросоюзом сразу у них разрушили. Молодёжь - на заработках в Англии. В странах командуют нацисты - воспитанные в сша.
    Леонтий
    Любопытно что больше всех ненавидят Россию те кто в свое получил самые щедрые подарки.Польша,Литва,Украина.Литовцам подарили и столицу и побережье.Насколько я знаю, заслуги во 2 мировую были у них только перед Гитлером,но наградили их лучше чем родных. Да,оставили коммунисты наследство,как будто пьяный дурачок ходил по району и все с себя прохожим дарил.
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