Генконсульство Литвы в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля

Генконсульство Литвы в Петербурге перестанет принимать заявления на выдачу упрощенного транзитного документа с 25 апреля. Об этом свидетельствует запись, размещенная 22 апреля на сайте представительства.

В сообщении отмечается, что с 29 апреля прекратится оказание и других консульских услуг. Со второго мая по всем консульским вопросам необходимо будет обращаться в посольство Литовской Республики в России.



Накануне, 21 апреля, МИД РФ решил отозвать согласие на деятельность генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге. В качестве основания для такого действия в ведомстве назвали «принцип взаимности», а также «оказание властями этих стран военной помощи киевскому режиму». В министерстве также заявили, что Россия закроет консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове.

