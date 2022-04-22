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    Генконсульство Литвы в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля

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    6 комментариев

    Генконсульство Литвы в Петербурге перестанет принимать заявления на выдачу упрощенного транзитного документа с 25 апреля. Об этом свидетельствует запись, размещенная 22 апреля на сайте представительства.

    В сообщении отмечается, что с 29 апреля прекратится оказание и других консульских услуг. Со второго мая по всем консульским вопросам необходимо будет обращаться в посольство Литовской Республики в России.

    Накануне, 21 апреля, МИД РФ решил отозвать согласие на деятельность генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге. В качестве основания для такого действия в ведомстве назвали «принцип взаимности», а также «оказание властями этих стран военной помощи киевскому режиму». В министерстве также заявили, что Россия закроет консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове.

    Литва, Латвия и Эстония решили пойти на «понижение уровня дипотношений» с Россией в начале апреля.

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    Комментарии (6)

    PROM
    нет денег содержать консульство, пусть валят с поляны
    Stargazer_5e4cc3b703773
    Браво, Литва!
    СлаваРоссии
    Шефы Прибалтики продолжают вредить прибалтийским народам.
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