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    В Госдуме прокомментировали резолюцию сейма Литвы о «терроризме» России

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    Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина полагает, что сейм Литвы, назвавший Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», хочет изменить законодательство для преследования этнически русских как террористов. Об этом сообщает 10 мая РИА Новости.

    «Полагаю, что у этого решения далекоидущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически, как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране», — заявила Бутина агентству.

    Она подчеркнула, что это неприемлемо.

    10 мая сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что Россия, проводя военную спецоперацию на Украине, становится «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», а сама операция — это «геноцид украинского народа». По данным местных СМИ, члены парламента проголосовали за резолюцию единогласно (128 голосов).

    Литва рассматривает возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией, в апреле она понизила уровень дипотношений с РФ, выслала российского посла и закрыла российское консульство.

    24 февраля президент Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

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