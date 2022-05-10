В Госдуме прокомментировали резолюцию сейма Литвы о «терроризме» России

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина полагает, что сейм Литвы, назвавший Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», хочет изменить законодательство для преследования этнически русских как террористов. Об этом сообщает 10 мая РИА Новости.



«Полагаю, что у этого решения далекоидущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически, как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране», — заявила Бутина агентству.

