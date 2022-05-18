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    Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме

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    6 комментариев

    Фонд гимнастической этики (GEF) принял решение дисквалифицировать 20-летнего российского гимнаста Ивана Куляка. Как сообщается 18 мая на сайте Международной федерации гимнастики (FIG), отстранение будет действовать один год.

    Кроме того, Куляк должен вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков (€477), которые он получил на этапе Кубка мира в Дохе, а также возместить 2 тыс. швейцарских франков в качестве издержек (€1910).

    Столь суровое наказание Куляк получил за то, что в начале марта на том самом этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме, нанесенной с помощью клейкой ленты. По словам самого гимнаста, идея разместить букву Z на форме появилась после того, как российские спортсмены увидели поведение украинцев на соревнованиях. «Я никому ничего плохого своими действиями не желал», — объяснял Куляк.

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    Комментарии (6)

    Irina_5
    Dud, буква-то известная, но с февраля месяца этого года она стала символом так называемой специальной ВОЕННОЙ операции.
    Runtime
    С зиганутыми по другому нельзя.
    Dud
    Ой, а что это они докопались до буквы "Z" ????
    (обычная буква - как вчера спросили ))))
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