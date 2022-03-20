Российскому гимнасту, вышедшему на награждение с буквой Z на форме, угрожают дисквалификацией

Международная федерация гимнастики (FIG) намерена дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка на один год. Об этом пишет ТАСС 20 марта со ссылкой на тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.
«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — заявила Родионенко.
По ее словам, на рассмотрение дела уйдет около трех недель. Кроме того, у Куляка хотят забрать медаль за третье место и призовые. Тренерам грозит штраф в 500 швейцарских франков на каждого.
Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях в рамках этапа Кубка мира в Дохе. Победителем стал украинец Илья Ковтун. На кадрах с церемонии награждения можно было разглядеть букву Z на форме Куляка, нанесенную с помощью клейкой ленты. Международная федерация гимнастики инициировала дисциплинарное дело в отношении 20-летнего Куляка. По его словам, идея разместить букву Z на форме появилась после того, как российские спортсмены увидели поведение украинцев на соревнованиях. «Я никому ничего плохого своими действиями не желал», — объяснял ранее Куляк.