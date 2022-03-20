Российскому гимнасту, вышедшему на награждение с буквой Z на форме, угрожают дисквалификацией

Международная федерация гимнастики (FIG) намерена дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка на один год. Об этом пишет ТАСС 20 марта со ссылкой на тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.



«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — заявила Родионенко.

