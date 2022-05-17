СМИ: В Турции ожидают визит Путина «в ближайшие дни»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в страну. В связи с этим ожидается визит российского лидера в Турцию «в ближайшие дни». Об этом 17 мая сообщает турецкое издание Yeni Safak.

В публикации говорится, что в Анкару также должна прибыть делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком, которая проведет встречи с экономическими ведомствами страны.