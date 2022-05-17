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    СМИ: В Турции ожидают визит Путина «в ближайшие дни»

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    2 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в страну. В связи с этим ожидается визит российского лидера в Турцию «в ближайшие дни». Об этом 17 мая сообщает турецкое издание Yeni Safak.

    В публикации говорится, что в Анкару также должна прибыть делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком, которая проведет встречи с экономическими ведомствами страны.

    «Россия не сможет покупать никакие товары из ЕС и Африки. Этот вопрос также будет в повестке дня встреч делегаций. Будут предприняты шаги для выхода турецких компаний на российский рынок», — сказано в сообщении.

    Представители России и Турции обсудят вопросы транспортировки товаров.

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    Комментарии (2)

    RMN
    Как это из Африки не сможет?
    274655793
    Будут помидоры просить.
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