ДДТ ко дню рождения Юрия Шевчука опубликовала новую аранжировку песни «Расстреляли рассветами»

Новую аранжировку песни «Расстреляли рассветами» представила к 65-летию своего лидера Юрия Шевчука группа ДДТ. Клип, скомпилированный из видеозаписей с концертов в Воронеже, Курске, Орле и Екатеринбурге, опубликован 16 мая на канале группы в YouTube.
Песня «Расстреляли рассветами» была опубликована официально в 1998 году. Она вошла в альбом и концертную программу «Мир Номер Ноль».
«Россия всегда рубилась со злом — против рабства, против царя, против коммунистов и т.д. В одной из новых песен нашей новой программы «Мир Номер Ноль» есть такие слова: «…Исходили всю воду, а берега до сих пор нет. Поменяли на правду свободную волю…» Правд много, и каждую правду необходимо понимать. Но истина одна. И в хаосе столкновений, противоборств правд бывает очень трудно найти зерно истины. Часто в борьбе за свою собственную правду мы летим в какой-нибудь овраг. А на самом-то деле мы не сможем построить ничего нового, не изменившись к лучшему сами как люди. Здесь корень. Когда человек начинает думать так, тогда он и начинает строить что-то новое, замечательное», — рассказывал Юрий Шевчук в интервью журналу «Огонёк».
В январе этого года ДДТ завершила сбор денег на запись и издание новых песен рекордной для России суммой в 25 289 099 рублей.
«Расстреляли Рассветами»
Расстреляли рассветами память, бредущую в поле,
Исходили всю воду, а берега до сих пор нет
Поменяли не глядя на правду свободную волю,
Да пожгли фонари не познав где кончается свет.
Я не сплю — мое время, как смертник скребет по бумаге
Я в конюшне для птиц, я в плену отношений ко дну,
У бездомного пса видишь больше ходячей отваги,
Как подняв свою лапу он лечит больную страну.
Сколько веры в огне, сколько верности в тающем снеге
Так темно — я в аду, иль за пазухой брата Христа,
Ты бросаешь цветы на могилу, закутавшись в неге,
Я лечу, как солдатики в счастье с гнилого моста.
Съели жизнь в одночасье — десерт, как всегда будет голод
Мы бросали слова в рок-н-ролл, как незрячих щенков,
Рано утром в тумане теплом отражается холод,
Блеск ненужных и сданных в уценку счастливых подков.
Я не знаю, как жить если смерть станет вдруг невозможна,
Память вырвать непросто, как выклянчить песнею дождь,
Имена на дверях перелистывая осторожно,
Hе заметишь, как на пол гербарием выскользнет вождь.
Раздарил всем по сердцу себе ничего не оставил,
Чьи-то звезды вокруг, а мои перекрестки пусты,
Вот и кончился бал я последнее в брюки заправил,
Мы поклонникам вместо автографов ставим кресты.
Золотая луна цвета спелого, зрелого яда,
Как стрелок за окном целит мне в оловянную грудь,
Все года по домам, провожаю последнего взглядом,
Твое вечное, знаю, запомнит и наше чуть-чуть.