ДДТ ко дню рождения Юрия Шевчука опубликовала новую аранжировку песни «Расстреляли рассветами»

Новую аранжировку песни «Расстреляли рассветами» представила к 65-летию своего лидера Юрия Шевчука группа ДДТ. Клип, скомпилированный из видеозаписей с концертов в Воронеже, Курске, Орле и Екатеринбурге, опубликован 16 мая на канале группы в YouTube.

Песня «Расстреляли рассветами» была опубликована официально в 1998 году. Она вошла в альбом и концертную программу «Мир Номер Ноль». «Россия всегда рубилась со злом — против рабства, против царя, против коммунистов и т.д. В одной из новых песен нашей новой программы «Мир Номер Ноль» есть такие слова: «…Исходили всю воду, а берега до сих пор нет. Поменяли на правду свободную волю…» Правд много, и каждую правду необходимо понимать. Но истина одна. И в хаосе столкновений, противоборств правд бывает очень трудно найти зерно истины. Часто в борьбе за свою собственную правду мы летим в какой-нибудь овраг. А на самом-то деле мы не сможем построить ничего нового, не изменившись к лучшему сами как люди. Здесь корень. Когда человек начинает думать так, тогда он и начинает строить что-то новое, замечательное», — рассказывал Юрий Шевчук в интервью журналу «Огонёк».

В январе этого года ДДТ завершила сбор денег на запись и издание новых песен рекордной для России суммой в 25 289 099 рублей.

«Расстреляли Рассветами»

Расстреляли рассветами память, бредущую в поле,

Исходили всю воду, а берега до сих пор нет

Поменяли не глядя на правду свободную волю,

Да пожгли фонари не познав где кончается свет.

Я не сплю — мое время, как смертник скребет по бумаге

Я в конюшне для птиц, я в плену отношений ко дну,

У бездомного пса видишь больше ходячей отваги,

Как подняв свою лапу он лечит больную страну.

Сколько веры в огне, сколько верности в тающем снеге

Так темно — я в аду, иль за пазухой брата Христа,

Ты бросаешь цветы на могилу, закутавшись в неге,

Я лечу, как солдатики в счастье с гнилого моста.

Съели жизнь в одночасье — десерт, как всегда будет голод

Мы бросали слова в рок-н-ролл, как незрячих щенков,

Рано утром в тумане теплом отражается холод,

Блеск ненужных и сданных в уценку счастливых подков. Я не знаю, как жить если смерть станет вдруг невозможна,

Память вырвать непросто, как выклянчить песнею дождь,

Имена на дверях перелистывая осторожно,

Hе заметишь, как на пол гербарием выскользнет вождь.

