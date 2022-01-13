Группа ДДТ закончила сбор денег на альбом рекордной для России суммой

Сбор денег на запись и издание новых песен группой ДДТ завершен на платформе Planeta.ru. Сумма стала для российского краудфандинга рекордной.

О завершении сбора сообщается на странице проекта, прекращен он был в полночь 13 января. Счетчик остановился на сумме в 25 289 099 рублей. Отмечается, что это рекорд для России. ДДТ таким образом обогнала лидера «Алисы» Константина Кинчева, которому на сольный альбом удалось насобирать 23 млн.

Группу поддержали больше 10 тысяч раз, сбор был запущен в начале октября.