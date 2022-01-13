Группа ДДТ закончила сбор денег на альбом рекордной для России суммой

Сбор денег на запись и издание новых песен группой ДДТ завершен на платформе Planeta.ru. Сумма стала для российского краудфандинга рекордной.
О завершении сбора сообщается на странице проекта, прекращен он был в полночь 13 января. Счетчик остановился на сумме в 25 289 099 рублей. Отмечается, что это рекорд для России. ДДТ таким образом обогнала лидера «Алисы» Константина Кинчева, которому на сольный альбом удалось насобирать 23 млн.
Группу поддержали больше 10 тысяч раз, сбор был запущен в начале октября.
«Обещаю, что все эти деньги пойдут на дальнейшую реализацию наших творческих планов и целей — новую музыку, аранжировки, записи, на прекрасные партии бас-гитар, клавиш, ударных, тромбона… на новые микрофоны и провода, другие важные для нашего дела вещи. И вообще на добрые дела!» — поделился лидер ДДТ Юрий Шевчук.
Альбом, на который изначально собирались деньги, вышел осенью.