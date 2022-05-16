Пожар выгнал посетителей из ТЦ «Лидер» у метро «Комендантский проспект»

Из торгового центра «Лидер» у станции метро «Комендантский проспект» вечером 16 мая эвакуировали посетителей. Как рассказал «Фонтанке» очевидец, там произошел пожар.

По словам нашего собеседника, в ТЦ загорелась вентиляционная труба, примыкающая к кафе-шаверме. Примерно в 19:50 прозвучало объявление об эвакуации, на улицу вышли около полусотни человек. В районе 19:52 на место прибыли пожарные — как рассказал свидетель происшествия, они стали рубить трубу и демонтировали её.



Новость обновлена в 20.40: В ГУ МЧС сообщили, что на крыше двухэтажного здания на Гаккелевской улице, 34, обгорел электродвигатель от транзитной вытяжки на площади 3 кв. м. В 20:02 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. На месте работали 15 спасателей и 3 единицы техники.

