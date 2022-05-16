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    Пожар выгнал посетителей из ТЦ «Лидер» у метро «Комендантский проспект»

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    Из торгового центра «Лидер» у станции метро «Комендантский проспект» вечером 16 мая эвакуировали посетителей. Как рассказал «Фонтанке» очевидец, там произошел пожар.

    Читатель «Фонтанки»

    По словам нашего собеседника, в ТЦ загорелась вентиляционная труба, примыкающая к кафе-шаверме. Примерно в 19:50 прозвучало объявление об эвакуации, на улицу вышли около полусотни человек. В районе 19:52 на место прибыли пожарные — как рассказал свидетель происшествия, они стали рубить трубу и демонтировали её.

    Новость обновлена в 20.40: В ГУ МЧС сообщили, что на крыше двухэтажного здания на Гаккелевской улице, 34, обгорел электродвигатель от транзитной вытяжки на площади 3 кв. м. В 20:02 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. На месте работали 15 спасателей и 3 единицы техники.

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