О, счастливчик! 10 необычных и красивых детских имен, которые приносят удачу

Посмотрим, как назвать ребенка, чтобы у него всё сложилось Фото: Shutterstock.ru Поделиться Поделиться





Недавно мы собрали 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей, и выяснили, что всё не так страшно. Поэтому, если вы хотите назвать дочь Варварой, а сына Артуром, — отбросим предрассудки (тем более они весьма спорные) и вперед. Сегодня редакция Wday.ru собрала имена, значение которых «удача» и «счастье». Посмотрим, кто у нас тут самый счастливый.

Макар Имя имеет греческое происхождение и означает «блаженный», «счастливый». Довольно мило Макар звучит в уменьшительно-ласкательных вариантах: Макарка, Макарик, Макаша, Макареша. В древности это имя было очень популярно, но со времен Октябрьской революции 1917 года полностью ушло из обихода. Только недавно с модой на старомодные имена новорожденных снова стали называть Макарами.

Рада Славянское имя, которое, кажется, говорит само за себя — «радостная», «веселая», «счастливая». Также Рада (или Радуся и Радочка) может быть сокращенной версией таких имен, как Радислава, Радослава, Радмира, Радана. Вениамин

Это имя впервые было упомянуто в Библии (так звали младшего сына Иакова и Рахили) и переводится как «сын моей правой руки» или «счастливый сын». В Европе и Америке Вениамина будут звать Бенджамином или Бенджаменом. А в России в домашней обстановке — просто Веней.

Ефросинья

Мало кто знает, что греческое имя Ефросинья тоже означает «радость», «веселье», а также «благомыслящая». С таким раскладом, кажется, у маленькой Фроси (именно так звучит это имя в уменьшительно-ласкательном варианте) есть все шансы вырасти оптимистичной и мудрой девушкой.

Тихон

Не подумайте, что мы ошиблись. Тихон на самом деле со словом «тихий» не имеет ничего общего. Имя пришло к нам из Византии и, как говорят, произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе и, соответственно, имеет значение «удача» или «судьба». Во времена Древней Руси Тишами называли мальчиков из простых семей, но потом имя стало особенно популярно среди монахов.



Лайма

Имя уходит корнями в прибалтийскую мифологию, так звали богиню счастья и удачи, которая покровительствовала влюбленным парам. В нашей стране девочек начали называть Лаймами благодаря певице из Латвии Лайме Вайкуле.

Аркадий Греческое имя, у которого есть несколько переводов. По одному из них Аркадий означает «счастье» или «счастливая страна». По другим — «пастух» и «житель Аркадии». При этом в Киевской Руси это имя давали мальчикам со значением «смелый». Уменьшительно-ласкательных вариантов Аркадия тоже множество. Самые распространенные — Аркаша, Адик, Арик, Аря, Адя и Аркадьюшка. Зита Многие в нашей стране думают, что Зита — это индийское имя. Что не удивительно. Стоит только вспомнить фильм «Зита и Гита», который был особенно популярен в советские времена. Однако, по одной из версий, это имя также имеет и латинские корни со значением «счастливая». В общем, смело можете называть дочь Зитой. Тем более ее уменьшительно-ласкательный вариант невероятно трогателен — Зизи. Феликс

Имеет латинское происхождение и целых пять трактовок значения. Но все они невероятно хороши. Так, по первой версии Феликс переводится как «счастливый», «благополучный», «благоприятный», «приносящий счастье», по второй — «плодородный», по третьей — «блаженный», по четвертой — «богатый» и наконец по пятой — «радующий». С такой характеристикой маленький Феля (или Еля) может стать очень успешным человеком. Летиция В России это имя встречается довольно редко. Зато на Западе оно очень распространено. Только в разных странах звучит по-разному: в США — Латиша, в Шотландии — Ледиция, в Испании, Италии и во Франции — Летисия. При этом историки считают, что имя впервые появилось в римском эпосе — так звали богиню счастья и удачи. В наше время самая известная носительница этого имени — супермодель и актриса Летиция Каста. Как сделать ребенка счастливым — отвечают эксперты Назвать ребенка именем, значение которого трактуется как счастливый или удачливый, конечно, отличный задел, но всё же не гарант этого самого счастья. Родители тоже кое-что могут сделать для своего чада. Например, изучить и применять правило трех минут, которое должен знать каждый, у кого есть дети.

Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день. Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он не прав. Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требует в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.

Иногда достаточно просто присоединиться к переживаниям ребенка и сказать, что вам тоже бывает грустно, страшно и неловко. И малыш расцветает, потому что раз мама или папа тоже испытывает такое чувство, значит, он не один.