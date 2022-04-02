Дьявол в колыбели: 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей

В последнее время на детской площадке редко встретишь Сашу и Машу, у современных родителей богатая фантазия Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться





На форумах будущие мамочки задаются вопросами: действительно ли значение имени может отразиться на внешности, характере и судьбе человека и что, к примеру, делать, если любимое женское имя Варвара переводится как «дикарка». Не вырастет ли девочка Варя нелюдимой и необщительной. Ответ психологов — нет. Также не факт, что Белла станет победительницей конкурса красоты или составит конкуренцию своей звездной тезке Белле Хадид. У большинства имен есть удивительная история, и их значение, порой даже очень пугающее, поддается объяснению. Наши коллеги из Wday.ru раскрыли смысл самых популярных и неоднозначных детских имен.

Варвара В последние несколько лет этим именем всё чаще стали называть новорожденных девочек. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла 11-ю строчку. Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя. При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеется, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита». С таким раскладом можете быть спокойны за маленькую Варю. Клавдия Значение «хромать» у имени Клавдия появилось из-за латинского корня Claudius, имеющего такой перевод. Также в мифологии есть греческий бог по имени Клаудиус. Он был хромой на одну ногу, но очень хороший — выковывал оружие для других богов и героев.

Впрочем, в значение имени лучше не углубляться. Да, оно есть, но ничего общего с девочками, девушками и женщинами Клавдиями не имеет. Лучше всего иметь в виду тот факт, что в посланиях апостола Павла упоминается римская святая с этим именем. А еще очень красиво звучит европейский вариант имени — Клаудия. Артур Имя Артур известно во всем мире. Но особенно популярным оно стало с возникновением британского эпоса о короле Артуре. Да и мы часто, слыша это имя, тут же вспоминаем сказки и фильмы об этом герое. Версий о происхождении имени множество. Причем у каждого народа своя. По самой известной — кельтской, Артур, или Arthur, имеет перевод «медведь». Похожее значение и у греков: они называют звезду Арктур — «страж медведицы». А вот с латинского языка Артур — это «сила» или «мощь». В любом случае сочетание букв этого имени очень яркое и сильное. Так что придавать большое внимание происхождению точно не стоит. Лолита Вокруг имени Лолита ходят легенды. Одни считают, что Лолита — это испанская версия имени Долорес. А «долор» (dolor) по-испански — это «скорбь» или «печаль». Другие уверяют, что имя имеет римский корень Lollii, означающий «сорная трава» или «полевая трава». Какая версия верна, неизвестно. Но в любом случае в описании характера представительниц этого имени ни слова не упоминается про печаль или спор. Напротив, говорят, что Лолы обычно общительны, веселы и удачливы.

Тарас У Тараса тоже, как и у большинства имен, имеется несколько значений. Но самое распространенное — греческое, которое означает «мятежник», «бунтовщик», «беспокойный». Возможно, что это связано и с тем, что имя Тарас (по-гречески — Тарасиос) трансформировалось от имени мифологического Тарента, который властвовал над ураганами и штормами. Он был сыном древнегреческого морского бога Посейдона и одной из его нимф. Также есть версия, что Тарас — это латинское имя и произошло оно от латинского слова taurus («бык»), которым названо созвездие Тельца. Но самый интересный вариант происхождения имени, пожалуй, арабский, который означает «восходящая утренняя звезда». В общем, как видите, не у всех имя Тарас ассоциируется с мятежом и беспокойством. Моника Моника — греческое имя. По одной версии, оно произошло от слова «монос» и означает «одинокая». Но не с негативным значением «старая дева», а с позитивным — «единственная». При этом во втором варианте имя Моника произошло от слова «монео» со значением «вдохновение», что, конечно, тоже неплохо. Кстати, имя Моника долгое время было популярно только на Западе, но сейчас становится известно и в России. Певица Анна Седокова, к примеру, назвала так свою младшую дочь.

Савва Имя Савва стало особенно популярно у родителей новорожденных мальчиков после выхода в 2015 году мультфильма Максима Фадеева «Савва. Сердце воина». Однако значение имени может некоторых и смутить. Согласно древнееврейскому переводу, оно означает «неволя, плен». Однако это всего лишь одно из значений. А их, к счастью, имеется несколько. И самое главное то, что остальные версии имени очень оптимистичные. Так, с древнеарамейского «сава» (или «саба») переводится как «старец, мудрец». Также есть версия, что Савва — это краткая форма имени Саббатиос или Савватиос, имеющего значение «суббота». Тамила У имени Тамила очень интересная история. У славян имя произошло от слова «томить», отсюда и значение «мучить», «терзать». Однако стоит признать, в те времена родители не придавали значения тому, от какого глагола произошло имя, и называли так девочек только оттого, что Тамила или Томила звучит очень красиво. Используется имя Тамила и у мусульман. Правда, в совершенно ином переводе: «горная голубка». Отличный, кстати, комплимент девочке и девушке Тамиле.

Аркадий Аркадий — греческое имя. Однако переводов имеет несколько. Причем совершенно не похожих друг на друга. По одной версии, это «пастух», то есть не очень зажиточный и образованный человек. Зато по второй — «житель Аркадии», центральной области в Пелопоннесе, которая считалась одной из самых привлекательных для жизни. От второй версии, кстати, появилась и третья — «счастливый», «блаженный». Но и это еще не всё. Есть у имени еще значение «смелый». В общем, можно не пугаться, веря предрассудкам, что значение имени влияет на человека. Тем более в наше время пастухов становится всё меньше, а вот стать счастливым и смелым может каждый человек. Мелания С начала 2017 года, когда первой леди США стала словенская модель Мелания Трамп, в России (особенно в Москве) зафиксировали взлет популярности имени Мелания. И, кажется, родителей даже не смущало значение «тёмная», «чёрная». Впрочем, никакого негативного оттенка в переводе этого имени, имеющего, к слову, греческие корни, нет. Есть версия, что Меланиями несколько веков назад называли девочек с чёрными и тёмными волосами. Вот и всё. Кстати, в Греции это имя произносится как Мелайна, в остальных европейских странах и США — Мелани с ударением на первый слог.