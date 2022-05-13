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    Депутат Госдумы Морозов пригрозил Польше «первым местом в очереди» на денацификацию

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    30 комментариев

    Заявления властей Польши побуждают Россию поставить ее «на первое место в очередь на денацификацию». Об этом заявил 13 мая депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по контролю Олег Морозов.

    «Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье для The Telegraph призвал искоренить идеологию русского мира, назвав ее «раковой опухолью». Президент страны Анджей Дуда, в свою очередь, говорил об уверенности в том, что «международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции» Украине.

    Польша с 1999 года является страной — членом НАТО.

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    Комментарии (30)

    22.22
    86 процентов поддерживают царя.?
    261182581
    Морозов, покажи пример- броник, каска, сапоги, автомат, поезд москва- варшава, лучше самолет, ну тогда еще парашют, ты главное начни а там люди подтянутся
    265927066
    После подобных "каминг - аутов" становится понятным, почему Швеция и Финляндия вприпрыжку рванули в НАТО...........
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