Депутат Госдумы Морозов пригрозил Польше «первым местом в очереди» на денацификацию

Заявления властей Польши побуждают Россию поставить ее «на первое место в очередь на денацификацию». Об этом заявил 13 мая депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по контролю Олег Морозов.



«Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины», — написал он в своем телеграм-канале.



Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье для The Telegraph призвал искоренить идеологию русского мира, назвав ее «раковой опухолью». Президент страны Анджей Дуда, в свою очередь, говорил об уверенности в том, что «международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции» Украине.

