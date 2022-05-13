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    «Аэрофлот» высказался о смерти собаки на рейсе из Челябинска в Москву

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    1 комментарий

    «Аэрофлот» проводит проверку после гибели собаки, перевозившейся рейсом Челябинск — Москва. В компании считают, что о причинах смерти животного говорить преждевременно. Об этом 13 мая в авиакомпании рассказали «Фонтанке».

    Хозяева не исключают гибель пса Тимона от переохлаждения. В «Аэрофлоте» утверждают, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета находилась на комфортном уровне, требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены.

    «Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют. В аэропорту прилёта контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУМВД в Шереметьево, обслуживающей компании Шереметьево Хэндлинг, а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт», — говорится в сообщении.

    Смерть от переохлаждения, уточняет пресс-служба, не подтверждается по предварительным выводам. Компания сожалеет о случившемся и сообщает, что находится в контакте с владельцем погибшего пса.

    Накануне стало известно, что на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, скончался пёс Тимон породы американский булли. Хозяева животного не исключают, что собака могла погибнуть от переохлаждения. По словам одной из владелиц, животное не отдавали им в Шереметьево несколько часов.

    В 2020 году Максим Чумаченко перевозил двух кошек рейсом «Аэрофлота». В Шереметьево он должен был пересесть на рейс в Софию, но обнаружил, что две из трех переносок сломаны. Ему разрешили взять зверей на борт, одна из кошек породы американский колор-пойнт умерла в самолете, вторая скончалась на столе у ветеринара. Третья получила обморожение, но в целом оказалась в порядке. Кошки якобы умерли от повреждений внутренних органов, хотя внешне обе были целы. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. В СМИ была опубликована информация о том, что Чумаченко не первый раз теряет животных при перевозке, в Интернете хранится немало негативных отзывов в его адрес.

    Тема перевозки животных в России набрала популярность после случая с 10-килограммовым котом Виктором, владелец которого подменил его при взвешивании, чтобы обойти ограничения авиакомпании.

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    Комментарии (1)

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    "По словам одной из владелиц, животное не отдавали им в Шереметьево несколько часов."

    Сеанс воскрешения пытались провести или срочно искали и подкрашивали похожую собаку?
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