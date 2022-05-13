«Аэрофлот» высказался о смерти собаки на рейсе из Челябинска в Москву

«Аэрофлот» проводит проверку после гибели собаки, перевозившейся рейсом Челябинск — Москва. В компании считают, что о причинах смерти животного говорить преждевременно. Об этом 13 мая в авиакомпании рассказали «Фонтанке».

Хозяева не исключают гибель пса Тимона от переохлаждения. В «Аэрофлоте» утверждают, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета находилась на комфортном уровне, требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены.

«Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют. В аэропорту прилёта контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУМВД в Шереметьево, обслуживающей компании Шереметьево Хэндлинг, а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт», — говорится в сообщении.

