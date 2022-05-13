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    «Ни в какую не хотели отдавать труп». Собака умерла на борту самолёта, летевшего из Челябинска в Москву

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    15 комментариев

    На борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, скончался пёс Тимон породы американский булли. Хозяйка не исключает, что собака могла погибнуть от переохлаждения. Об этом 13 мая сообщает 74.ru.

    Жительница Челябинска Лилия отправила собаку в Москву, по прилете в Шереметьево в переноске оказался труп. Зверя получала в аэропорту вторая хозяйка пса Мария, по ее словам, тело не выдавали три с половиной часа.

    «Мы две хозяйки Тимона, такая практика существует, так как мы профессионально занимаемся животными. Ему было около двух лет, в Челябинске он жил с ноября 2021 года, а сейчас Лилия повезла его ко мне, чтобы он жил и работал в Москве <…> Три с половиной часа труп животного удерживали сотрудники терминала и не выдавали его. Они ни в какую не хотели отдавать труп и настаивали на собственной экспертизе. Мы решили, что повезем собаку на вскрытие в независимую ветклинику. Сотрудники всячески противились этому, препятствовали, нам пришлось вызвать наряд полиции», — рассказала Мария.

    По словам хозяйки, пёс был здоров и часто летал на самолетах. «Мы не исключаем, что это физиологическая особенность животного, но Тимон был обследован, и у него было много перелетов», — добавила Мария. Хозяйки погибшего животного также не исключают, что причиной смерти могло стать переохлаждение. Если вскрытие покажет, что Тимон умер из-за переохлаждения, тогда они будут предъявлять иск к «Аэрофлоту».

    Мария добавила, что собаку импортировали из Китая, чтобы он мог вести в России племенную деятельность. «В Москве были питомники, которым бы было интересно поработать с ним, парень был перспективный», — сказала она.

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в «Аэрофлот».

    В 2020 году Максим Чумаченко перевозил двух кошек рейсом «Аэрофлота». В Шереметьево он должен был пересесть на рейс в Софию, но обнаружил, что две из трех переносок сломаны. Ему разрешили взять зверей на борт, одна из кошек породы американский колор-пойнт умерла в самолете, вторая скончалась на столе у ветеринара. Третья получила обморожение, но в целом оказалась в порядке. Кошки якобы умерли от повреждений внутренних органов, хотя внешне обе были целы. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. В СМИ была опубликована информация о том, что Чумаченко не первый раз теряет животных при перевозке, в Интернете хранится немало негативных отзывов в его адрес.

    Тема перевозки животных в России набрала популярность после случая с 10-килограммовым котом Виктором, владелец которого подменил его при взвешивании, чтобы обойти ограничения авиакомпании.

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    Комментарии (15)

    dobzhe
    Маленькую собачку можно взять с собой в салон. А что делать с большими - не понятно. Сдавать в багаж нашим авиакомпаниям - страшно. Дело надо довести до конца, чтобы не повадно было наплевательски относится к животным. И летают не только собаки заводчиков, но и все остальные тоже.
    VKuser678560
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак"
    Newfie
    Багажный отсек был герметичен? Давление, вентиляция, температура в норме? Показометры в кабине пилотов должны быть. Похоже здесь халатность граничащая с садизмом.
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