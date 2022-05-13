«Ни в какую не хотели отдавать труп». Собака умерла на борту самолёта, летевшего из Челябинска в Москву

На борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, скончался пёс Тимон породы американский булли. Хозяйка не исключает, что собака могла погибнуть от переохлаждения. Об этом 13 мая сообщает 74.ru. Жительница Челябинска Лилия отправила собаку в Москву, по прилете в Шереметьево в переноске оказался труп. Зверя получала в аэропорту вторая хозяйка пса Мария, по ее словам, тело не выдавали три с половиной часа.

«Мы две хозяйки Тимона, такая практика существует, так как мы профессионально занимаемся животными. Ему было около двух лет, в Челябинске он жил с ноября 2021 года, а сейчас Лилия повезла его ко мне, чтобы он жил и работал в Москве <…> Три с половиной часа труп животного удерживали сотрудники терминала и не выдавали его. Они ни в какую не хотели отдавать труп и настаивали на собственной экспертизе. Мы решили, что повезем собаку на вскрытие в независимую ветклинику. Сотрудники всячески противились этому, препятствовали, нам пришлось вызвать наряд полиции», — рассказала Мария.

