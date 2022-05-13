«Ни в какую не хотели отдавать труп». Собака умерла на борту самолёта, летевшего из Челябинска в Москву

На борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, скончался пёс Тимон породы американский булли. Хозяйка не исключает, что собака могла погибнуть от переохлаждения. Об этом 13 мая сообщает 74.ru.
Жительница Челябинска Лилия отправила собаку в Москву, по прилете в Шереметьево в переноске оказался труп. Зверя получала в аэропорту вторая хозяйка пса Мария, по ее словам, тело не выдавали три с половиной часа.
«Мы две хозяйки Тимона, такая практика существует, так как мы профессионально занимаемся животными. Ему было около двух лет, в Челябинске он жил с ноября 2021 года, а сейчас Лилия повезла его ко мне, чтобы он жил и работал в Москве <…> Три с половиной часа труп животного удерживали сотрудники терминала и не выдавали его. Они ни в какую не хотели отдавать труп и настаивали на собственной экспертизе. Мы решили, что повезем собаку на вскрытие в независимую ветклинику. Сотрудники всячески противились этому, препятствовали, нам пришлось вызвать наряд полиции», — рассказала Мария.
По словам хозяйки, пёс был здоров и часто летал на самолетах. «Мы не исключаем, что это физиологическая особенность животного, но Тимон был обследован, и у него было много перелетов», — добавила Мария. Хозяйки погибшего животного также не исключают, что причиной смерти могло стать переохлаждение. Если вскрытие покажет, что Тимон умер из-за переохлаждения, тогда они будут предъявлять иск к «Аэрофлоту».
Мария добавила, что собаку импортировали из Китая, чтобы он мог вести в России племенную деятельность. «В Москве были питомники, которым бы было интересно поработать с ним, парень был перспективный», — сказала она.
«Фонтанка» обратилась за комментариями в «Аэрофлот».