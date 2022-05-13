Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Владимира Путина и его родственников

Также рестрикции коснулись члена совета директоров «СОГАЗ» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова.

Ограничительные меры были введены против бывшей супруги президента России Владимира Путина — Людмилы. Также под санкции попал двоюродный брат главы государства бизнесмен Игорь Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и заместитель председателя правления страховой компании «СОГАЗ» Михаил Путин.

Великобритания добавила еще несколько человек в санкционный список граждан России. Документ опубликован 13 мая на сайте правительства королевства.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Великобритании. Как уточняет министерство иностранных дел королевства, на данный момент в списке более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий, совокупный размер активов которых оценивается в сумму более чем 170 млрд фунтов. Активы подсанкционных банков составляют более 940 млрд фунтов.



Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

