Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Владимира Путина и его родственников

Великобритания добавила еще несколько человек в санкционный список граждан России. Документ опубликован 13 мая на сайте правительства королевства.
Ограничительные меры были введены против бывшей супруги президента России Владимира Путина — Людмилы. Также под санкции попал двоюродный брат главы государства бизнесмен Игорь Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и заместитель председателя правления страховой компании «СОГАЗ» Михаил Путин.
Также рестрикции коснулись члена совета директоров «СОГАЗ» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова.
Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Великобритании. Как уточняет министерство иностранных дел королевства, на данный момент в списке более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий, совокупный размер активов которых оценивается в сумму более чем 170 млрд фунтов. Активы подсанкционных банков составляют более 940 млрд фунтов.
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