«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов

«Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — сказано в сообщени (цитата по «Интерфаксу» ).

Авиакомпании группы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» будут использовать российскую систему бронирования билетов Leonardo. Об этом 12 мая сообщила госкорпорация «Ростех».

Системой Leonardo, как отметили в госкорпорации, пользуются более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр». «Аэрофлот» присоединится к ним уже этим летом.



Сейчас крупнейшие авиакомпании России в основном используют зарубежные провайдеры систем бронирования — американский Sabre, испанский Amadeus и его «дочки» Navitaire.

