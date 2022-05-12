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    «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов

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    1 комментарий

    Авиакомпании группы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» будут использовать российскую систему бронирования билетов Leonardo. Об этом 12 мая сообщила госкорпорация «Ростех».

    «Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — сказано в сообщени (цитата по «Интерфаксу»).

    Системой Leonardo, как отметили в госкорпорации, пользуются более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр». «Аэрофлот» присоединится к ним уже этим летом.

    Сейчас крупнейшие авиакомпании России в основном используют зарубежные провайдеры систем бронирования — американский Sabre, испанский Amadeus и его «дочки» Navitaire.

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    Комментарии (1)

    Ежи!
    "технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров"
    ----
    ржака
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